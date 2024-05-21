涉對台售武3美企 京列黑名單禁進出口

繼前日對原產於台灣、美國等地的共聚聚甲醛展開反傾銷調查後，商務部網站昨發布兩則公告，表示為維護國家主權、安全和發展利益，根據中國有關法律和規定，決定將參與對台灣軍售的美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司，以及美國波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單。

波音防務罰款 合同金額兩倍

根據公告，中國將禁止這些企業從事與中國有關的進出口活動；禁止其在中國境內新增投資；禁止其高級管理人員入境；不批准並取消其企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或居留資格。同時還對美國波音防務、空間與安全集團處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》2020年9月實施以來對台軍售合同金額的兩倍。

商務部另稱，有證據顯示美國塑料製品公司凱普拉格斯將採購自中國的貨物轉移至不可靠實體清單中企業，要求該公司盡快改正並向中方機構提交相關證明材料，否則將被採取相關措施。

美學者：賴政策沒讓美難接受

在小布殊和奧巴馬時期曾任白宮國安會東亞事務高級主任的喬治城大學亞洲研究教授偉德寧（Dennis Wilder）稱，美方不會支持台灣獨立。他認為從賴清德就職演說看來，賴將非常貼近蔡英文採取的政策，那是「美方可以支持」的兩岸政策，而且演說也未見有任何指向會採取類似陳水扁時期令美方難以接受的政策內容，故「人人都應會感到安心」。