陸學者：台獨黨綱精髓融演說 對抗味濃乏善意

廈門大學台灣研究中心主任陳先才表示，賴清德「5．20」講話體現出兩個特點：一是缺乏善意，二是對抗大陸的意味濃厚；通觀演說，儘管沒有直呼與大陸對立，但細節及表達展示出十足的對抗心態。

賴清德在演說中多次以「中國」代指「大陸」，亦未見「對岸」等表述，多次提及「主權」。上海台灣研究所所長倪永傑指出，賴清德此番言論是在赤裸裸宣揚「兩國論」，表明他沒有把島內主流民意放在眼內，對改善兩岸關係百害無利，只會加劇兩岸緊張態勢。

分析：賴赤裸裸宣揚「兩國論」 陸表態強硬仍釋善意 對台「兩條腿走路」

對賴提到兩岸「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅游，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」，陳先才認為，民進黨的實際行動並非如此，且講話中體現的挑釁態度可看出賴清德對改善兩岸關係缺乏基本的誠意。

國台辦發言人陳斌華就賴清德的演說「定性」表示，其釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性；「台獨」與台海和平水火不容；對於任何形式的「台獨」分裂行徑「決不容忍、決不姑息」。他並稱，「團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」

對此，陳先才認為，大陸在展現強硬態度之餘，仍舊釋放出善意，當前大陸的對台政策是「兩條腿走路」，「無論民進黨如何，大陸都要保持與台灣的民間往來。只有先把兩岸交流的口子打開，才能讓更多島內民眾真正了解大陸，參與到融合發展這項使雙方受益的事業中」。

李振廣則分析，現在看，賴清德與大陸不僅沒有共同的政治基礎，反而是南轅北轍；賴清德的政策方向不符合台灣大多數民眾利益，故大陸未來要更多地與台灣民眾對話，通過民間交流發展兩岸關係更為實際可行。

料各方面反制台獨 不放棄經貿人文合作

倪永傑預測，針對賴清德就職演說內容，大陸會有所反應，對於「台獨」的反制，大陸不會手軟，將採取政治、軍事、外交、法律各方面手段嚴厲打擊；但對於兩岸融合發展的推進以及經貿、人文等方面交流合作，大陸不僅不會放棄，還會做得更深更實。他又認為大陸對台政策底色不會變。「大陸會在此問題上保持自身節奏，不會被台灣或美國牽着鼻子走，而是更具戰略意志、戰略耐心和戰略智慧。實際上，兩岸關係的主導權仍在大陸。」

特約記者 鍾健