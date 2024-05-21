賴清德稱與中國互不隸屬 陸斥謀獨挑釁 就職演說呼台灣「國名」 國台辦：決不姑息分裂行徑

台北總統府昨早舉行「中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮」，賴清德及副手蕭美琴先後面對國父遺像宣誓，並分別從立法院長韓國瑜手中接下印信印章，正式就任。卸任的蔡英文揮手離開總統府，蕭美琴等人拭淚相送。競逐大選失敗的新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫未出席就職禮，民眾黨主席柯文哲則有出席。

7呼「中國」 賴籲「正視中華民國存在」

隨後在總統府前廣場舉行的就職慶祝大會上，賴清德發表題為「打造民主和平繁榮的新台灣」演說，他宣示打造民主和平繁榮的新台灣，稱「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，呼籲「任何一個政黨，都應該要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。

在演說中，賴清德提及「台灣」79次、「中華民國」9次、「中華民國台灣」3次。與過去幾次「5．20」就職演說不同，賴首次以「中國」指代大陸，提及7次。包括他講到，「國人應該了解：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」。他又針對「國家」概念稱，「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。

對於兩岸交流，賴清德說，「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」

國台辦：暴露「台獨工作者」本性

王毅：一中原則是台海和平定海神針

賴清德的就職演講激起島內藍營強烈反應，認為具有明顯的台獨色彩（見另稿）。北京也對賴清德的演講闡明陸方嚴正立場。

新華社報道，國務院台辦發言人陳斌華表示，賴清德的講話「頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨」，「罔顧民意、逆流而動，釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其『台獨工作者』的本性」。

陳斌華指出，「台獨」與台海和平水火不容，「我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對台獨分裂和外來干涉的行動堅決有力」。陳斌華還稱，堅決反對美國等建交國與台灣作任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。外交部發言人汪文斌昨也強調，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是大義所在、人心所向。

正在哈薩克出席上合組織外長會議的外長王毅，昨發表聲明強調一個中國原則是維護台海和平的定海神針。王毅指出，一個中國原則不可違，台獨分裂行徑不可行，中國統一的大勢不可逆；世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實；無論台灣島內局勢如何變化，都改變不了這一事實。

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