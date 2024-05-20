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果期逢「最多雨4月」 學者料粵荔枝減產一半

【明報專訊】廣東為中國荔枝主產區，佔總產量約六成。然而去年暖冬和今春以來雨水偏多，導致廣東荔枝生長受巨大影響。據國家荔枝龍眼產業技術體系首席科學家、華南農業大學教授陳厚彬預計，相比去年，今年全國荔枝將減產45%，廣東荔枝減產超過50%，「荔枝小年」已成定局。

據《中國新聞周刊》報道，每年2月底至3月初，國家荔枝龍眼產業技術體系都會發布該年荔枝產量預測，但今年直至3月底才完成全部產區的統計，4月初才得出大概數據。陳厚彬說，「糟糕的天氣讓今年的數據太難估算了」。

基於成花情况，陳厚彬預測今年全國荔枝總產量約178萬噸，比去年減產45.94%。分品種來看，「黑葉」、「懷枝」、「桂味」、「糯米糍」、「雞嘴荔」等中、晚熟品種減產幅度預計達60%到80%，「妃子笑」減產幅度最小，低於20%。

上月是廣東有紀錄以來最多雨的4月。據廣東省氣候中心消息，上月廣東省平均降雨量497.7毫米，較常年同期多1.8倍。此外，冰雹、龍捲風等極端天氣頻發，也為當地荔枝生產帶來極大挑戰。

農夫料僅去年兩成 「能吃到就不錯」

廣東茂名的荔農夏叔種植荔枝超過30年，他表示，暴雨恰好撞上荔枝幼果發育期，雨水冲刷掉小果，影響荔枝的坐果率（實際着果數佔總開花數的百分率）。按目前成花率，預計今年產量可能只有去年兩成，其中白糖罌不到兩萬斤，桂味更是一點都沒有，而去年累計產量達到12萬斤，他說，「今年能吃到荔枝就不錯了。」

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