桂暴雨多地水浸 3.5萬人受災

發橙色預警 疏散554人

中央氣象台的前述天氣預報稱，廣西南部、廣東南部等地部分地區有大暴雨，廣西東南部沿海、廣東西南部沿海等地局地特大暴雨（250至300毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20至50毫米，局地可超過70毫米），局部地方有雷暴大風等強對流天氣。

氣象部門提醒，南海季風呈爆發趨勢，將引導更多、更充足的水汽抵達華南地區，導致大量降雨，同時北方冷空氣南下也會「助攻」，加強降雨；廣西欽州龍門港鎮目前降雨量已超過600毫米，仍持續降雨。部門提醒公眾應注意防範持續強降雨可能引發的山洪、地質災害、城鄉水浸等災害；此外，華北、東北地區今日多強對流天氣，需小心雷暴大風、冰雹等。

另據中新社昨報道，廣西欽州欽南區龍門港鎮24小時累計雨量610.5毫米，破該市歷史紀錄。該鎮昨凌晨3時錄得1小時降雨189.6毫米，打破廣西一小時雨量歷史紀錄。

欽州雨量破省紀錄

此次降雨，北海、欽州、防城港等廣西3市均出現水浸，部分路段水深逾1米。此外，廣西南寧昨大部分地方出現暴雨到大暴雨、局部地方特大暴雨，市區出現多處積水。

南寧市住房和城鄉建設局昨日已啟動「防內澇一級響應」，市本級搶險隊伍目前總共出動661人參與防汛備勤，多處水浸路段現已實施臨時交通管制。