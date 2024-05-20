歐美日台涉傾銷「共聚聚甲醛」 京調查 接5企申訴 料2025年查完

用途涵蓋汽車建築日用品

據商務部網站消息，「共聚聚甲醛」又稱「聚氧亞甲基共聚物」，或稱「聚氧化甲烯共聚物」，可部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，亦可直接用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。

商務部公告稱，商務部上月22日收到雲南雲天化股份有限公司、國家能源集團寧夏煤業有限責任公司等5間中國化工企業代表中國共聚聚甲醛產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟、美國、日本及台灣地區的進口共聚聚甲醛展開反傾銷調查。

商務部已按照《反傾銷條例》有關規定，審查申請人資格、申請調查產品有關情况、中國同類產品有關情况、申請調查產品對中國產業的影響，以及申請調查國家（地區）有關情况等。

佔國內產量逾半 公司稱代表業界

商務部初步審查結果顯示，申請人的共聚聚甲醛產量在2021年、2022年和2023年均佔同期中國同類產品總產量50%以上，符合《反傾銷條例》有關中國產業提出反傾銷調查申請的規定。

商務部決定昨起對原產於歐盟、美國、日本及台灣地區的進口共聚聚甲醛展開反傾銷立案調查。商務部預料2025年5月19日前結束調查，特殊情况下可延長6個月。

美國上周二（14日）宣布對中國太陽能電池、電動汽車、計算機晶片和醫療產品等一系列商品加徵關稅。歐盟上周五（17日）則宣布對產自中國的部分鋼鐵製品、木地板展開反傾銷調查，對前者調查預計持續14個月，歐盟或在7到8個月內徵收臨時關稅。

對於美方向中方產品加徵關稅，外交部發言人汪文斌此前表示，中方一貫反對違反世貿規則、單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益。