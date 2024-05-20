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朱立倫：綠營倘不變 國民黨「會強力讓改變發生」

【明報專訊】賴清德、蕭美琴今宣誓就任，國民黨主席朱立倫昨向新政府表達祝福與期望，稱「5．20」後若無改變，「會强力讓改變發生」。台灣總統府上周四稱朱未確認出席就職典禮，「聯合新聞網」引述國民黨人士稱，朱今很可能缺席。

朱立倫昨在facebook發文指，國民黨對賴清德要有「三要」與「三不要」期待：一是要將國家利益置於政黨利益之上，提升台灣民主法治；二是要傾聽民意，以誠心化解朝野歧見；三是要以民為念，真心謀求兩岸和平。「三不要」則是：不要因為理念不同就把國人當敵人；不要製造族群對立或「綠色恐怖」；不要以意識形態凌駕科學專業。

台媒引消息 指朱或缺席典禮

作為最大在野黨，朱立倫表示，國民黨一定會扮演好強力監督的角色，對反改革、反進步的惡鬥，不會再溫良恭儉讓，「希望520之後，一切有所改變，如果沒有改變，我們也會強力讓改變發生」，又引用美國前總統杜魯門名言，「為所當為，歷史會給我們公允的評價（Do our best, history will do the rest.）」。

朱表示，台灣要繼續向前，朝野和解需大家一起努力，但「看不到朝野和解的契機，反而看到的是執政黨的文攻武鬥，背棄了朝野對於國會改革長期期盼的道路」，批評民進黨違背初衷。

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