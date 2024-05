朱立倫：綠營倘不變 國民黨「會強力讓改變發生」

朱立倫昨在facebook發文指,國民黨對賴清德要有「三要」與「三不要」期待:一是要將國家利益置於政黨利益之上,提升台灣民主法治;二是要傾聽民意,以誠心化解朝野歧見;三是要以民為念,真心謀求兩岸和平。「三不要」則是:不要因為理念不同就把國人當敵人;不要製造族群對立或「綠色恐怖」;不要以意識形態凌駕科學專業。

台媒引消息 指朱或缺席典禮

作為最大在野黨,朱立倫表示,國民黨一定會扮演好強力監督的角色,對反改革、反進步的惡鬥,不會再溫良恭儉讓,「希望520之後,一切有所改變,如果沒有改變,我們也會強力讓改變發生」,又引用美國前總統杜魯門名言,「為所當為,歷史會給我們公允的評價(Do our best, history will do the rest.)」。

朱表示,台灣要繼續向前,朝野和解需大家一起努力,但「看不到朝野和解的契機,反而看到的是執政黨的文攻武鬥,背棄了朝野對於國會改革長期期盼的道路」,批評民進黨違背初衷。