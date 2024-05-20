賴清德今就職演說 消息：向陸釋善意 強調兩岸和平共榮 團結台人應對統戰

歐美日等地508外賓赴會

台外交部發新聞稿表示，歐洲國家出席第16任總統副總統就職典禮的慶賀團體包括英國、法國、德國、義大利、立陶宛、斯洛伐克、瑞典、烏克蘭，以及歐洲議會、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等12團39名外賓，展現歐洲各國對台灣的支持與情誼，將與歐洲加強民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟。美方特使團由前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲及AIT主席羅森伯格等。日本有37名跨黨派國會議員參與。

出席就職典禮的在野黨人士有立法院副院長、國民黨籍的江啟臣及民眾黨主席柯文哲等，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，以及國民黨籍的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政也將出席。

晤英慶賀團 蔡盼撐台入CPTPP

蔡英文昨會晤馬紹爾群島總統海妮伉儷、巴拉圭總統培尼亞，接見新加坡慶賀團、日本財團會長笹川陽平一行，向《台灣公報》發行人韋傑理頒授「大綬景星勳章」。蔡亦接見英國「台英國會小組」慶賀團及英國對台貿易特使，稱希望已獲准加入CPTPP（全面與進步跨太平洋伙伴關係協定）的英國未來支持台灣申請加入。蔡晚間設宴招待各致賀團團長，感謝各國長期支持，表示相信新政府將會在民主自由道路上，與大家一起自信向前。日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠也出席晚宴。

賴清德昨偕同副總統當選人蕭美琴邀請外賓釣蝦，體驗台灣文化，晚間亦出席在台北賓館舉辦的外交部歡迎酒會。中央社引述知情人士表示，賴清德自擔任副總統，一直以「創意外交」讓外賓體驗台灣。

中央社引述知情人士透露，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，釋放善意，表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，提倡兩岸一起追求和平共榮。該知情人士稱，就職演說將延續勝選感言基調，強調「穩健、負責任、自信、團結」，新政府將延續過去幾年蔡英文執政基礎，對人民負責，台灣將沉着以對、不卑不亢，展現高度戰略自信，持續推進各項國政，展現社會創新跟韌性，貫徹「在世界上架台灣」的精神；面對大陸統戰，新政府將更努力團結民眾、壯大台灣。

民運人士王丹、吾爾開希，以及美國學者林培瑞等20多人連署致信祝賀，期盼台灣新政府支持民主進步力量，支持建立「憲政民主中國」。

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