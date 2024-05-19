賴清德明就職演說 允維持兩岸現狀 蔡：民主政體可團結嚇阻 台海和平可能大

中央社報道，國安高層日前在一場內部簡報會上指出，賴清德5‧20就職演說基調將延續勝選當天的談話主軸。賴清德1月勝選時曾就兩岸關係表示，「維持台海的和平穩定，是我擔任總統的重要使命」。他當時並承諾，將依照憲政體制不卑不亢、維持現狀，在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和大陸展開交流合作。

國安高層還透露，未來執政團隊將呈現「穩健、負責任、自信、團結」四大態度，重大施政循「民主和平繁榮」路線，包括延續過去幾年總統蔡英文執政基礎，在維持現狀的目標下，持續與各方合作確保穩定現狀不受侵蝕。向世界「上架台灣」共同面對全球挑戰，對內投注更多努力團結壯大台灣。

立院對抗激烈 批程序不正義籲回理性討論

不過當前朝野對立愈演愈烈，立法院前日爆發多輪激烈肢體衝突，國安高層也評估未來對內要持續面對行政、立法部門針對重大議題處理過程的不同意見。賴清德昨在facebook發文，表示距離5‧20就職不到兩天，「我想向所有國人同胞報告，我將恪遵憲法，執行人民賦予我的職務」；他也批評立法院「議事程序不正義」，又感謝民進黨立委「奮戰到最後一刻」，呼籲立法院能夠回歸理性討論、議事和諧運作。

蔡英文卸任前接受英國廣播電視專訪，被問及是否認為大陸對台威脅升高及感到憂懼時，她表示世界局勢如今已非常不同，許多迹象顯示一旦有相關方考慮發動侵略，各地民主政體有能力團結起來、形成有意義的嚇阻。蔡英文強調，在審慎應對的前提下，台灣海峽維持和平的可能性依然很高。

台外交部昨晚表示，美國政府跨黨派特使團、日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」31名國會議員均已抵達台灣，屆時將出席5‧20就職慶祝大會。