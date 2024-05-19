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中央巡視組進駐一月 農業農村部長唐仁健落馬

【明報專訊】中紀委昨（18日）通報，農業農村部部長唐仁健（圖）涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。唐仁健是兩屆中央委員，曾長期任職中央重要機構中財辦，也曾任地方大員，前景被看好，此次突然「落馬」引起內地輿論關注。

兩屆中委 曾任中財辦副主任

在唐仁健之前，2024年以來，已有24名中管幹部被查。這也是繼前外長秦剛、前防長李尚福後，本屆國務院第三個任上「出事」的部長。

唐仁健最後一次公開露面是在3日前。據農業農村部網站，本月15日，唐仁健出席了在陝西召開的全國鄉村人才工作會議，並發表講話，還在咸陽當地調研。

而唐仁健落馬時間，恰好距離中央巡視組進駐農業農村部僅一個月。中紀委網站4月17日公布，中央第二巡視組巡視農業農村部黨組工作動員會召開，巡視組將在農業農村部工作3個月左右。當時唐仁健在動員會上表態，稱堅決擁護中央關於巡視工作的決策部署，全體幹部要以高度的政治自覺接受巡視監督。

現年61歲的唐仁健早年長期在中國農業部工作，長期從事農村政策研究，多次參與國務院有關農業和農村工作的文件調研、起草。1998年起，唐仁健在中財辦任職超過15年，曾任中財辦副主任，是劉鶴在中財辦時的下屬；唐仁健並於2013年兼任國務院扶貧開發領導小組副組長。

唐仁健仕途曾兩度下派地方、兩度上調中央。曾任廣西區政府副主席、甘肅省長。2020年11月，唐仁健出任中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任，農村部黨組書記、部長。擔任3年多，至此番被查。

相關字詞﹕中共紀檢 反腐 落馬 唐仁健

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