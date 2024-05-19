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中國

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月入萬元 人生小目標

【明報專訊】無論在工廠內還是工廠外，打工都不容易。李雯所在的避雷針工廠每天9小時工作制，廠方規定，工人每天達到基本數量要求後，超出部分按件計費，多勞多得，因此自願加班在廠裏是常態。

工廠日做11小時 月薪4000

然而為免「產能過剩」，廠方又規定，每天工作時間不能超過11小時，大家都看準時間下班，多於11個小時的「一秒也不想多幹」。

有段時間，李雯被派到另外的組去工作，由於業務不熟練，她無法按時完成廠裏規定的基本數目，被扣了不少錢。「一小時完成200件，除了在廠裏幹了十幾年的老員工們，我們新來的根本完不成。」李雯她們不敢向廠方領導反應情况，只能被乖乖扣工資。

就算不被扣工資，每天工作11小時，李雯月薪稅後也只能拿到4000元左右，「和那些坐辦公室的工作比還是要低很多的」。所以李雯也沒打算在廠裏做很久。

問到李雯5年、10年之後對自己有什麼期待，她笑了笑說：「工資漲到一萬吧。」

送外賣意外多 月掙8000

月薪一萬元，是不少基層打工仔的「小目標」。小琦從老家來到北京當外賣騎手前，就聽人說在首都送外賣能「月入上萬」。因為是新手，他成為專送外賣員，系統自動派單，也可以跟老手跑熟路線。聽起來並沒有難度，平均一單可以掙8元，但小琦還是遇到了很多困難。

「入職需要租用公司的裝備，電動（自行）車基本都是3個月起租，衣服帽子這些都需要自己出錢買。」還沒入職，幾千元先交出去了。入職後發現，很多住宅小區入口難找，高檔小區不讓外賣員進入，跟保安爭執就要很久，一不小心就超時，超得多了有時不給派單；刮風下雨不小心還會翻車，還有人偷外賣。小琦講起來一臉無奈，「開始送外賣之後才知道原來能遇到這麼多意外」，他期望的月入上萬也並沒有順利實現，上個月賺了8000元。

（中國故事）

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