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劇紅城旺 文旅新模式待考驗 《我的阿勒泰》取景地10天迎44萬客 專家：後繼靠配套

【明報專訊】內地近期備受好評的電視劇《我的阿勒泰》熱播後，直接把新疆阿勒泰地區提前帶入旅遊旺季，平台搜索熱度漲五倍；取景地布爾津縣10天接待遊客44.55萬人次、旅遊收入4.02億元人民幣，按年分別增長68.04%、64.15%。阿勒泰文旅局已着手修整道路，打造以劇集為主題的旅遊線路。在新冠疫情後，「影視+文旅」成為了促消費又一舉措，而這種文旅新模式是否可持續，仍有待考驗。

內地五一假期後，《我的阿勒泰》取景地布爾津縣、哈巴河縣吸引多地遊客湧入打卡。攜程數據顯示，自5月7日電視劇開播後首周，平台上「阿勒泰」的搜索熱度較上月同期增長1倍。阿勒泰度假旅遊預訂量較上月增長超370%。飛豬平台上的阿勒泰旅遊搜索熱度也大增超過5倍，飛往阿勒泰的機票預訂量較上周增長超50%。

劇集裏的草原、雪山、曠野、森林風光，也直接帶旺全新疆旅遊，據途牛網5月的預訂情况，本周新疆跟團遊訂單較前一周增長了247%。

散文集改編 入圍康城電視劇節

國產劇《我的阿勒泰》由作家李娟的散文集改編而成，講述了阿勒泰地區的漢族少女李文秀回到家鄉，與開士多店的母親共同生活，漸漸發現當地之美的故事。該劇由央視、愛奇藝和多家影業公司聯合出品，是廣電總局的「網絡視聽節目精品創作傳播工程扶持項目」，也是北京市廣電局重點資助項目，鏡頭中展現了阿勒泰廣袤遼闊的自然風景、當地牧民的點滴生活，被戲稱為「新疆旅遊宣傳片」。

與動輒數十集的冗長國產劇不同，《我的阿勒泰》只有8集（每集45分鐘），播出後隨即贏得觀眾的廣泛好評，已入圍第7屆康城電視劇節最佳長劇集競賽單元，影視點評網站豆瓣的評分已漲到8.8分，豆瓣上到處是「整個片子畫面充滿神性，太美了」、「阿勒泰是真實的烏托邦」、「看完太想去了」等評論。

地處北疆的阿勒泰，擁有草原、雪山、戈壁等豐富的自然旅遊資源。往年旅遊旺季是7、8月，當地旅遊業界估計，今年受影視劇帶動，旺季有望提前。「劇播之後，諮詢的人明顯多了，後台私信都快爆了」，阿勒泰當地旅行社工作人員稱。途牛相關負責人也說，受電視劇帶動，用戶主要關注北疆旅遊產品，比如希望入住電視劇同款木屋。

阿勒泰縣擬復原劇景 砂石鋪路至打卡地

早在《我的阿勒泰》未開播前，當地政府就已預料到這部劇會受歡迎，但沒想到如此火爆。哈巴河縣文旅局長魏成根透露，劇還沒播完，各地遊客就已經來當地尋找劇中的風景。該縣計劃復原劇中的「鳳俠小賣部」場景，把拍攝地變成旅遊點。為了讓自駕車主找到取景地，縣政府還用砂石鋪路，再調配移動公廁到3個主要打卡地方便遊客。

事實上，近年「一部劇帶火一座城」成為文旅現象。電視劇《狂飆》帶火了取景地廣東江門市。年初的《繁花》讓許多劇迷在上海玩起了「city walk」，劇中同款和平飯店的套房更是被搶空。去年，劉亦菲主演的《去有風的地方》也讓大理沙溪古鎮一炮而紅，帶旺大理旅業，大理文旅局去年底對該劇給予200萬元補助。

《繁花》年初帶旺滬黃河路 3月變「店多客少」

不過對於地方來說，吃到影視紅利，並不意味可以長遠吃下去，例如《繁花》帶旺的上海黃河路，年初多家食店排長龍，當地記者3月回訪已出現「店多客少」的窘境。

中國旅遊改革發展諮詢委員會專家委員孫小榮表示，能否「長紅」，主要是擁有資源稟賦、文旅配套基礎。他以阿勒泰為例稱，當地文旅產業還面臨一些挑戰，包括接待服務較弱，一到旅遊旺季往往供不應求。交通方面也不夠便捷，儘管阿勒泰已經建立了公路、鐵路和民航，但外部進入性和內部通達性，依然對遊客的交通成本和時間成本產生制約。各地要把紅劇帶來的吸客效能維持，還需練好本身內功。

明報記者

（國情解構）

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