台立法院朝野就「國會改革」爆衝突 有立委傷送院

中央社報道，國民黨、民眾黨立法院黨團從15日起就在立法院前輪值守夜，準備於昨晨7時搶得優先提案權；民進黨黨團於上午6時45分突然現身議場前插隊，朝野爆發肢體衝突。其間，民眾黨團總召黃國昌控訴遭民進黨立委郭國文掌摑。郭辯解稱受不了黃國昌噴口水，只是推開黃國昌臉，不是賞巴掌。

綠營立委數度搶主席台不果

國民黨、民眾黨佔據議場主席台後，韓國瑜10時8分在黨友護送下入場宣布開會。隨後院會處理報告事項逕付二讀和表決時，民進黨立委欲攻上主席台，朝野爆發第二波衝突。民進黨立委鍾佳濱一度突圍衝上主席台但被抬離，郭國文想爬上主席台也被拉下。

下午2時53分，韓國瑜再進入議場後，藍綠立委又爆發推擠衝突。韓國瑜下午5時32分宣布繼續開會，藍白挾人數優勢舉手表決通過部分提案。民進黨立委晚間7時再欲搶佔主席台阻止會議進行，嚴重衝突下，包括民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭國民黨立委推下主席台，沈伯洋「倒樹蔥」摔下，被救護車送往台大醫院，傷勢不明。

民眾黨主席柯文哲表示，非常遺憾在520總統就職的前3天，立院還發生暴力衝撞事件。國民黨主席朱立倫質問準總統賴清德「這就是對朝野對話的回應、朝野和諧的表現嗎」。