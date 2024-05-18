總統府歡送會 蔡英文：已留下更好台灣

賴清德：會接手蔡英文4項未竟之事

中央社報道，賴清德表示蔡英文已交出亮麗成績單，不僅讓國際社會看見並肯定台灣，也讓台灣走上國際舞台的中心；蔡英文任內台灣股市大幅成長，年均經濟成長率超過3.1%，位居亞洲四小龍第一。而蔡英文最近受訪提到還有4項未完成的議程，包括兩岸和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，這些未來新政府將繼續接手。

蔡英文說，若要留下一句話給台灣，她會說，「希望台灣是團結的台灣」，未來要有信心，只要對國家好的事情，在大家通力合作之下，一定都可以完成。

台灣外交部表示，自今年1月13日至5月20日正副總統就職典禮期間，總計有73個訪團、687人來台向賴清德和蕭美琴表達祝賀之意；其中，51團508位外賓將出席520就職，包括8個邦交國元首。

至於非邦交國來賀訪賓，則有美國、加拿大及新加坡等慶賀團，以及歐洲議會友台小組議員，英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員等。