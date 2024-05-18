美指華不能俄與西方兼得 華警告美勿華歐間打楔子

美國國務院副發言人帕特爾表示，中方不能在支持俄羅斯的同時改善與西方的關係。對於中國所提出的俄烏和平進程，帕特爾稱，從美方角度解決問題的方法很簡單，就是俄軍撤出烏克蘭。白宮發言人皮埃爾形容中俄聲明沒新意，重申不接受中企助俄發動針對烏克蘭的戰爭。

另邊廂，中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌周四晚應約同美助理防長拉特納視像通話。中方指當前兩軍交流局面來之不易、值得雙方珍惜。李斌除了批評美台軍事勾連破壞台海穩定，美方插手慫恿「代理人」在南海挑起爭端，還指摘美在亞太地區部署陸基中程導彈嚴重危害地區安全，如果一意孤行，中方必將堅決反制。

香格里拉對話月底辦 中美防長料場邊會晤

美國防部稱，拉特納表示美國仍致力遵守一中政策，並對中國「騷擾南海菲律賓船隻」、「援助俄羅斯國防工業」表達嚴正關切。香格里拉對話會月底在新加坡舉行，路透指中美防長奧斯汀、董軍將出席並舉行場邊會晤。外界相信李斌與拉特納亦就有關安排交換意見。