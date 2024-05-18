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中法倡奧運休戰 普京：無法達一致 出席中俄博覽會 倡推動兩國多領域合作

【明報專訊】俄羅斯總統普京新任期首次外訪昨（17日）在黑龍江哈爾濱結束，他對媒體表示，中國「誠心誠意地在力爭解決烏克蘭危機」，中國國家主席習近平向他通報了法國總統馬克龍提出的「奧運休戰倡議」，惟普京表示「在這個問題上，我們無法達成一致」。

普京前日國事訪問中國，昨凌晨離京轉飛抵黑龍江哈爾濱展開密集行程。俄通社指，普京結束行程前對媒體發表講話，就俄烏戰爭表示，中國誠心誠意地在力爭解決烏克蘭危機，習近平講述了不久前訪歐經歷，以及和平倡議的立場；習近平向他通報了法國總統馬克龍提出的奧運休戰倡議。普京則就此指出，「西方國家要求俄羅斯執行奧林匹克主義原則，而他們自己卻違反這些原則，不允許我們的運動員在奧運會上高舉、身披自己的旗幟、國旗和高唱國歌……在這個問題上，我們無法達成一致。」

普京稱不拒烏戰談判

不允向俄提最後通牒

普京強調，俄羅斯必須明白，在烏克蘭問題上可以與誰打交道，「我們在分析局勢」，並且永遠不會拒絕關於烏克蘭問題的談判。但俄羅斯不允許向其提出最後通牒，而且在瑞士的烏克蘭和平會議上沒有看到俄羅斯，「不應該這樣」。

中國國家副主席韓正昨和普京共同出席中俄博覽會開幕式，宣讀習近平賀信。普京致辭表示，哈爾濱是俄中文化交相輝映的典範，希望雙方深挖潛力，推動兩國經貿、投資、能源、工業等眾多領域合作取得新進展。他還說，俄羅斯支持中方在俄境內進行本地化生產，並願為投資者提供優惠。

普京隨後到哈爾濱南崗區向蘇聯紅軍烈士紀念碑敬獻鮮花；紀念碑是為紀念對日作戰陣亡的蘇軍戰士修建。之後他參觀哈爾濱東正教聖母守護教堂，並贈送聖像。

參觀哈爾濱工業大學

稱俄中高科技合作大有可為

當天下午，普京到哈爾濱工業大學參觀，並與師生會面交談。他表示科學和教育領域合作，在俄中全面戰略協作伙伴關係整體發展中佔據優先地位；兩國關係的快速發展，需要培養掌握兩種語言並能相互協作的專家。他指俄中兩國在高科技領域聯手可大有作為，兩國科學家正研究從根本上減少碳排放的解決方案。

普京又透露，俄羅斯參與中國建造新核反應堆的工作正如期進行，中俄重離子同步加速器的實驗，將有助於取得世界級的發現，推動人類進步。

哈爾濱工業大學是內地「國防七校」之一，被視為中俄高等教育合作橋頭堡，該校2020年被美國列入制裁實體清單。普京昨回答該校學生提問時，稱美國對中國電動汽車加徵關稅「原因很簡單」，就是中國在這一領域做得愈來愈出色了。校方昨贈送普京一本上世紀50年代蘇聯專家在該校工作和生活的影集。

中國外交部昨介紹，普京此次訪問時機重要，成果豐碩，2013年以來，習近平同普京會晤40餘次，保持深入溝通交流。

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相關字詞﹕習近平 普京 奧運 俄烏戰爭 中俄關係

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