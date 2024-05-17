台內閣總辭 閣揆派瓷蘋果寓和平 美澳日派團赴賴就職禮 蓬佩奧個人身分出席

中央社報道，陳建仁昨最後一次主持行政院院會，會上聽取蔡英文政府執政8年施政成果報告案，還通過了內閣總辭案。陳建仁感謝行政團隊的支持，並送上台灣製蘋果造型瓷器，希望大家平平安安，也有和平的意思。有台灣網民評論稱，「可見和平易碎」。根據往例，內閣在總辭後到5月19日任期結束為止，將不再核定重大政策。

外界關注外國政要的觀禮陣容。美國在台協會（AIT）周三強調，代表團將遵循先例，由兩位美國前官員、一位台灣專家、現任AIT主席和美國在台協會處長5人組成。包括前總統特別助理兼國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）。AIT現任主席羅森伯格將一同隨行。據悉，這是美國第五次派團參加台灣總統就職禮。

另外，前國務卿蓬佩奧也將以個人身分出席。「美國之音」報道，目前是美國智庫哈德遜研究所研究員的蓬佩奧表示，自己只是一介平民，若有機會見到賴清德，除了恭賀他之外，也會告訴賴：「我期待他能將台灣放在第一位，如果他能如此且做得很好，他也應該有信心美國人民會繼續支持台灣人民的自由」。蓬佩奧在美國前任總統特朗普執政時期擔任國務卿，對華立場強硬。北京在2021年拜登總統宣誓就職後，宣布制裁蓬佩奧。

對於蓬佩奧是否來台，台灣外交部昨表示對此有掌握，將適時說明。

教廷遣特使 非邦交國派議員來台

另外，教廷將派遣特使來台祝賀，與台沒有邦交的國家將派出國會議員參與相關活動。澳洲國會跨黨派議員將組團出席；日本則派出史上最多人數、共35人的訪團觀禮，包括前首相安倍晉三侄子、眾議員岸信千世，安倍遺孀安倍昭惠也將出席。