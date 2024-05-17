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駐京周記：唱歌綜藝打愛國牌

【明報專訊】近期湖南衛視老牌綜藝節目《歌手》靠「網梗」迅速翻紅，諸如「五旬老太守國門」、「對抗列強是葉赫那拉氏的宿命」等話題迅速引爆全網討論。

《我是歌手》（2017年改名《歌手》）是從韓國MBC引進的音樂競技類節目，第一季於2013年播出，連續7年舉辦，每屆冠軍都會在內地娛樂圈獲得大量關注。直到2020年，第八季《歌手·當打之年》口碑下滑，並隨着疫情爆發，節目也在第八季後停播至今。此次重啟，《歌手2024》選擇採用直播形式。

直播揭假唱遮羞布 官媒：要不完美的真實

為達完美舞台效果，內地歌唱類節目常有假唱，或靠後期為歌手修音。雖然完美，但「完美得無聊」，這次《歌手》扯下了內娛這塊遮羞布，打破以往歌唱類節目錄播後期修音「慣例」。在沒有後期效果的情况下，歌手紛紛「現原形」。甚至連官媒「人民網」也評論稱「要完美的濾鏡，還是不完美的真實」，直指觀眾「苦假唱苦修音久矣」。

此前接受節目邀請的華語歌手紛紛退縮，婉拒邀請。於是面對實力超群的美國和加拿大歌手，那英在第一期也僅拿到了第三的名次，在退場時還因為緊張腿腳發軟。其他歌手的發揮都有些不盡如人意，被網友戲稱為「草莓音樂節大戰格林美」。

華語不敵歐美 網民點兵籲參賽「抗擊列強」

第一期節目播出後，網上開始「搖人」（請外援）參賽，在許多華語歌手的社交平台帳號下「大點兵」，呼籲實力派歌手參賽「抗擊列強」。因為那英和慈禧太后同屬滿族葉赫那拉氏，被網友調侃「對抗列強是葉赫那拉氏的宿命」。

《歌手》節目也逐漸和「愛國」扯上了關係。知名歌手韓紅戴上「中國歌手」頭銜發微博「請戰」，正式開啟了娛樂愛國化的輿論。一眾歌手紛紛請纓要求出戰。對此，前《環球時報》總編胡錫進也發文呼籲「什麼事情都不能太過，愛國主義的泛化使用也要適度」，「中國歌手應戰」不應壟斷討論，圍繞這件事的輿論應保持多樣。

今天（17日）是《歌手2024》第二期直播的日子，無論是「真直播、真Live」的形式，還是「愛國主義」宣傳上，湖南衛視都做到了優秀的輿論引導。至於華語歌手能否打贏翻身仗，「報國」仍要靠實力。

駐京記者 王佩凡

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