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美議員倡中國製無人機關稅加三成

【明報專訊】美國眾議院一批共和黨議員周三（15日）提案，要求對中國製造的無人機增加三成關稅，然後逐年升5%，在2030年前禁止進口使用中國製關鍵零件的無人機。同時，眾議院周三大比數通過法案，禁止美運輸部購買中國無人機，部分場景可獲豁免。

路透社報道，眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）、眾院美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆羅爾（John Moolenaar）等共和黨眾議員推動的法案，還將資助急救人員、關鍵基礎設施供應商和農民購買產自美國及其盟國的無人機。

美國跨黨派議員小組3月曾要求拜登政府對中國無人機、包括經其他國家出口的中國製造無人機徵收更高關稅，稱目前25%的關稅不足以應對中國進口產品的激增。中國無人機企業在美國業餘玩家市場佔有率超過77%，商用無人機市場佔有率逾九成。小組促請政府對大疆創新（DJI）和道通智能（Autel Robotics）等中國無人機企業採取行動，刺激美國無人機製造業發展。

史蒂芬尼克上月表示中國政府有權强迫大疆協助間諜活動，因此大疆對美國國安構成不可接受的威脅。

美眾院委會通過法案 限與生物技術華企貿易

此外，美國眾議院監督暨問責委員會15日通過生物安全法案，將基於國家安全理由限制美方機構與中國的藥明康德、華大基因等特定生物技術公司生意往來。此舉距正式立法又近一步。被針對的公司表示，此項立法出於虛假和誤導指控，不利公平競爭。

相關字詞﹕國家安全 間諜活動 中美關係 大疆 無人機

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