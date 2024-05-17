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學者：互知俄烏有分歧 共識反西方霸權

【明報專訊】今次中方在普京到訪時對俄烏戰爭表態令外界關注。學者指出，習近平不會在會面中提出停火要求。總體上，俄烏戰爭不是兩國元首此次會談重點，反對西方搞陣營化、霸權主義，反對美國在亞太地區的「再平衡戰略」，是雙方政治安全領域更廣泛的共識。

政治安全重點 訪哈爾濱冀增地方合作

北京的中俄關係學者肖斌昨對本報表示，普京此訪兩天時間不長，很多內容事先各部門已基本商定，「今年是中俄建交75周年，來訪更多是表達對中俄關係的重視態度」。今次普京訪華，政治安全、經貿合作、人文交流「三個輪子」齊驅，重點在政治安全；另外普京訪問哈爾濱、參加中俄博覽會，顯示希望就中俄地方合作取得進展。

聯合聲明再次提到俄方「積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場」，也首次提出「贊同必須在充分完整遵守《聯合國憲章》的基礎上解決危機」。肖斌認為這顯示俄方對中方就俄烏戰爭立場較認可，「但並沒有說中方的方案就符合俄方需要，雙方都知道還有一些分歧在裏面」。

普京2月提出在歐亞地區打造「平等且安全不可分割的新安全框架」，也在聲明中有所體現。即使目前格局下，俄方有拉攏中國、打造諸如「東北亞聯盟」想法，肖斌強調中方仍會明確遵循「不結盟」原則，惟表達對美國搞陣營化的強烈不滿。此外，中方仍積極推動與俄羅斯的工業合作，「同時避開一些敏感行業」，強調在民用領域合作。他又補充，「實際在美蘇對抗的冷戰時期，美國和蘇聯的工業合作也沒有停止過。」

明報記者 劉曉宇

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