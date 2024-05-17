習晤普京 支持召俄烏國際和會 同意政治談判解決烏危機 俄:願展誠意

普京昨凌晨乘專機抵達北京，除防長、外長、財長、央行行長等新一屆政府成員外，由企業代表組成的大型代表團亦陪同訪華。約早上11時，習近平在人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，現場軍樂團除了奏響中俄國歌，亦奏響《莫斯科郊外的晚上》迎賓。

隨後，習近平與普京在人民大會堂舉行小範圍會談；再共同主持大範圍會談，聽取政府間各合作委員會匯報投資、能源、經貿、東北-遠東、人文、國際等領域合作情况。會談後，習近平和普京會見記者，共同簽署並發表聯合聲明，見證多項兩國政府間和部門間重要合作文件簽署。

聲明指中俄不結盟 關切美在亞太部署中導

在聯合聲明中，雙方指出，當前的中俄關係具有不結盟、不對抗、不針對第三方的性質，正處於歷史最好水平。聯合聲明逾10處點名美國，包括雙方嚴重關切美國建設全球反導體系並在世界各地和太空部署反導系統，嚴重關切美國開展明顯針對中俄的聯合演習、着手在亞太地區部署陸基中導系統，反對美國通過擴大軍事力量和拼湊軍事集團改變東北亞地區力量平衡的霸權行徑，反對美國及其盟友在軍事領域的威懾行徑、加劇朝鮮半島局勢緊張。

新華社引述習近平表示，中俄關係已成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範，得益於雙方始終做到「五個堅持」，即相互尊重為根本、合作共贏為動力、世代友好為基礎、戰略協作為支撐、公平正義為宗旨。普京表示，俄羅斯將中國作為長期可靠的合作伙伴；發展俄中關係不是權宜之計，不針對第三方，有利於國際戰略穩定。

中南海夜談 習：解決烏危機要計長遠

習近平表示，雙方一致認為，政治解決烏克蘭危機是正確方向，包括遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，尊重各方合理安全關切，中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設作用。據俄通社報道，普京表示，莫斯科感謝中國為解決烏克蘭危機所提出的倡議。當晚習近平在中南海與普京舉行小範圍會晤，習稱烏克蘭危機問題既要謀當下，也要計長遠，解決根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構；中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會。普京稱願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通。

今年是中俄兩國建交75周年，明年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，兩國將就此舉行慶祝活動。普京並表示，雙方認為必須構建可靠的、可以接受的亞太地區安全架構，封閉的軍事聯盟有害且效果適得其反。

普京昨還與國務院總理李强會談，並到人民英雄紀念碑獻花圈。習近平設國宴招待普京及訪團，菜單包括鴨醬生蠔、北京烤鴨、京蔥海參等中式菜肴。晚上，習近平和普京共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。

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