陸將懲5台獨背景名嘴及家人 國台辦稱假信息挑動對立 陸委會斥恐嚇異見者

國台辦發言人陳斌華昨在記者會上回應央廣「台海之聲」提問指，一段時間以來，上述5人及少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面信息，並通過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法懲戒上述5人及家屬。

名嘴有稱大陸人吃不起榨菜

有稱可依法擊毁大陸船舶

現場有台媒追問「懲戒的具體做法」，陳斌華回答「請拭目以待」。他又強調對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害，輿論不是法外之地。任何編造、散佈謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。

台灣財經名嘴黃世聰曾因「榨菜說」紅遍兩岸，2019年黃在劉寶傑的節目《關鍵時刻》中稱，大陸涪陵榨菜股價近期下跌，是因為大陸人現在連榨菜都吃不起，隨即成為微博熱搜，大陸網民更寄去一箱箱涪陵榨菜到節目組。

民進黨中央執行委員、台中市交通局前局長王義川，在2023年台灣前總統馬英九訪陸稱讚大陸高鐵時，在節目上反駁稱「中國高鐵沒靠背、馬英九被騙了」，當時在台掀起熱議。

曾任國民黨青年團執行長的李正皓，對於金門覆艇事件早前在政論節目上表示，根據「兩岸人民關係條例」大陸船舶有拒絕停船或抗拒扣留之行為者，得予警告射擊；有敵對之行為者，得予以擊毁。該說法引發爭議。

陸委會批做法突顯大陸缺自信

台灣陸委會昨下午以書面形式回應，言論自由是普世價值，台灣人民的言論自由受到「憲法及法律的明文保障」；北京對於表達不同意見的台灣人恐嚇威脅，「這種落伍、迂腐的手法，突顯北京對於自身體制與治理缺乏信心，除此以外，不具任何實質意義，企圖也不會得逞」。