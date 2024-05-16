普京：俄中關係已達歷史最高水準

願就烏議題談判 但須顧俄利益

普京在訪華前夕接受新華社專訪稱俄中新時代全面戰略協作伙伴關係超越意識形態，雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇，强調連任總統後首度出訪就到中國是因為「兩國伙伴關係前所未有的高水平」，俄中經貿關係發展迅猛，近5年貿易額翻倍，兩國公司間超過90%的結算以本國貨幣進行，雙方開展多個領域的戰略合作。

新華社報道，普京高度評價俄中的國際協作，盛讚金磚國家、上海合作組織等多邊機制。兩國在國際議程中的關鍵問題上持相似或相同立場，都不接受西方將「基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人」。談及俄烏戰爭，普京表示俄方從來沒有拒絕過談判，希望通過和平手段全面、可持續、公正地解決這場衝突。

對於普京訪華，中央社引述美國智庫「太平洋論壇」兼任研究員尼爾（Alexander Neill）表示，普京將尋求中國的幫助，關注中國在不刺激美國採取行動的情况下還有何招數。南洋理工大學研究員沙爾（James Char）認為，中國需要俄羅斯站在自己一邊以顛覆美國主導的世界秩序。