菲民船赴黃岩島水域 中國海警警告

據法新社報道，由菲律賓民間團體組成Atin Ito（意為「這是我們的」）聯盟，昨日有5艘民船率領100艘小型漁船，搭載約100個漁民以及200個志願者駛往黃岩島。聯盟聲明該行動是為在南海的菲律賓漁民送去燃料與食物，在菲專屬經濟海域投放寫有「西菲律賓海是我們的」的浮標，以及在黃岩島附近海域進行「和平與團結航行」主張菲律賓對該海域的主權。

菲海巡艇護航 兩中國海警船跟監

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，海岸防衛隊並未參與民間團體的活動，但派出海巡艇巴加凱號（BRP Bagacay）為其中4艘菲律賓漁船護航，於昨傍晚6時發現兩艘中國海警船「4108」和「4109」尾隨跟監。

新華社昨晚報道，中國海警依法在黃岩島海域常態開展維權執法活動，菲律賓非法船隻不顧中方「3502」艦一再勸阻和警告，執意侵闖中國管轄海域。中國海警表示，菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，敦促菲方立即停止侵權行徑。

外交部發言人汪文斌昨稱，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動作出善意的安排，如果菲方濫用中方的善意，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。

菲律賓海岸防衛隊派飛機昨上午到黃岩島周圍空域，發現8艘中國海警船、10艘疑似中國海上民兵船和中國海軍「668」艦在黃岩島附近集結，中方多次廣播驅離菲方偵察機，又在黃岩島東南入口處放置障礙。