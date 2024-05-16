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中國光伏企業：東南亞出貨 基本沒影響

【明報專訊】美國宣布對華進口產品加徵關稅，其中對中國太陽能電池徵收50%關稅。不過內地多個光伏頭部企業表示，基本沒有影響。

針對太陽能電池的稅率將在2024年翻倍從25%提高到50%。據「第一財經」向隆基綠能、晶澳科技等多個光伏企業了解，此次對太陽能電池加徵關稅，對國內光伏企業基本沒有影響。「主要是針對從中國進口的光伏電池（組件），沒提及從東南亞進口的產品。目前公司都是從東南亞出貨到美國。」中國有色金屬工業協會矽業專家組副主任呂錦標稱，過去十二年來，中國產的光伏產品基本沒有直接出口美國。

報道指，中國產品出口美國一直受到重重限制，包括以「反強迫勞動」為名限制中國多晶矽和工業矽為原料生產的光伏產品。不過，中國光伏企業經過幾年時間在東南亞的產能建設，已經基本形成完整的海外光伏產業鏈。上海有色網光伏分析師王雯綺表示，中國光伏企業可以繼續通過東南亞產能進行規避。

比亞迪擬墨西哥建廠 美監控動向

另外，中國出口至美國的車用鋰電池和組件今年起徵收25%的關稅，儲能電池及天然石墨等關鍵礦產從2026年起徵收25%的關稅。中國的電動汽車出口至美國則面臨100%的關稅。目前，中國電動汽車巨頭比亞迪正考慮在墨西哥建廠。

據彭博社報道，美國貿易代表戴琪周二在白宮受訪稱，美國政府正在監控中國廠商在墨西哥的動向，並警惕任何可能利用墨西哥新工廠來進入美國汽車市場的迹象。

（中美角力）

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