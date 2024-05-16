拜登批中國補貼「作弊」 強調護美工人 料華反擊不會變全球衝突 王毅：美為保單極霸權失理智

綜合報道

拜登政府周二以《貿易法》第301條為依據，對價值180億美元（約1404億港元）的中國進口貨加徵關稅，品類包括電動車、鋰電池、半導體以及鋼鋁等，其中電動車由25%升至100%。

指習曾問為何特別對中國不公

拜登：生意往來要守一樣規則

拜登當日接受「雅虎新聞」訪問時表示，不認為中國的回應將導致任何國際衝突，「但我認為他們可能會研究如何向我們提高關稅，或許是針對不相關的產品」。同日他在白宮發表講話，據白宮新聞稿，提到中國國家主席習近平曾問他，為何特別對中國不公。他說，兩國生意往來要遵守一樣的規則，在中國投資的51%股份須由中國人持有、也要提供知識產權，「你想在美國這樣嗎？」習近平則沉默以對。

台下的聽眾包括工會領導人以及鋼鐵、鋁材和其他製造商代表。拜登批評中國大量補貼企業，這樣不是競爭而是作弊，強調要保護美國工人，並稱他的政府「將對美投資與具有戰略意義和針對性的關稅結合起來」，有決心未來電動汽車將由美國的工人製造。

昨天在北京，王毅嚴辭批評美方做法。中新社報道，王毅昨在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第五次中巴外長戰略對話後共同會見記者時，提及美國對華單邊制裁及加徵高額關稅。他表示，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁、濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，「是當今世界上最典型的霸道霸凌」。美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信、亂了方寸。

王毅表示，世貿已明確作出結論，美國的301關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為。強調單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，「必將被歷史車輪碾碎」。

美媒：兩黨為爭選票 紛對華強硬

拜登正尋求在11月的美國大選連任。美媒指，兩黨領導人競相對中國施加貿易壁壘，以爭取選票；《華爾街日報》則在社論警告，拜登及其前任特朗普之間已挑起的「關稅競標戰」，對任何人都不會有好結果。

《環球時報》引述內地專家指，拜登政府拋出加徵關稅措施有拉攏產業、爭取選民等政治目的，另也有施壓歐盟為主等盟友看齊美國政策的意圖。《環時》昨發表社評指出，中美關係不應成為美國國內政治的替罪羊，中國也不會成為反華勢力無端指責下的沉默者。

指美市場佔比小 官媒料影響微

對於此次對華加徵關稅，央視旗下的「玉淵潭天」稱，美國市場只佔中國電動汽車出口總額約1%，影響「微乎其微」。彭博社亦稱，加徵關稅對一些產業恐難產生實質影響，「很大程度上只是象徵性的」。

「美國之音」引述專家意見，指出中國的反制措施可能會是「有節制的，而不是大規模的」，並認為這次拜登政府加徵關稅，不會導致雙方發生貿易戰。

（中美角力）

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