菲逾百民船今赴黃岩島 設浮標宣示主權 辦「船賽」向菲漁民供物資

菲新聞網站Rappler報道，Atin Ito 是一個由菲漁民和農民團體、藝術家、企業家和青年社會活動人士組成的聯盟。該聯盟早前已宣布今天將舉辦「和平團結船賽」，派出100多艘民船，從菲西部三描禮士省漁港馬辛洛克鎮出發，前往黃岩島附近海域。

組織者稱反駁中國「假信息」 不加劇局勢

根據規劃，船隊除了在黃岩島整個區域安裝浮標，參與者還將向該地區的菲漁民分發食物和燃料，有關物資昨已備齊。菲海軍、海警將作出部署，「確保參與者安全」。

昨晚，聯盟為出發漁民舉行了彌撒，現場數百人聚集。組織者堅稱他們將反駁中國的「虛假信息」，但不會加劇緊張局勢。聯盟召集人兼菲律賓公民行動黨主席拉斐拉．大衛 ( Rafaela David ) 表示，「船賽」是根據國際法合法行使的菲律賓公民權利以及菲律賓主權權利。一名參與的牧師表示，愈來愈多菲律賓人感到擔憂，並要求中國與世界其他國家，尊重聯合國海洋法公約。

美前軍官：中方派逾30船應對

美國前空軍軍官鮑威爾（Ray Powell）此前在社交平台X發帖，稱為應對菲民船，中國正派遣一支龐大隊伍封鎖黃岩島，至少有4艘海警船和26艘大型海上民兵船。

中國亦公開黃岩島海警部署，央視新聞13日發布短片，披露中國海警川山艦近日在黃岩島海域開展海上救生訓練細節；另外又首次披露黃岩島航拍影像。

內地《環球時報》引述知情人士稱，大部分菲律賓民船只會在馬辛洛克港不遠處活動，進行「帆船賽」。今天下午，其中菲方兩艘商船將搭載記者、社會活動人士等，在16日前往黃岩島附近海域，並於當天返回菲本土。中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，預計Atin Ito 可能組織漁船遠距離圍觀，配合菲公務船、漁船開展補給「侵權挑釁」行動，一些民船可能按照菲海警要求侵闖中方有關管控和限制性水域，或干擾中國海警執法和中國漁民的捕魚活動。