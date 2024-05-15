明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

菲逾百民船今赴黃岩島 設浮標宣示主權 辦「船賽」向菲漁民供物資

【明報專訊】中國央媒前天高調披露中國海警值守黃岩島、並已進行「常態化」訓練，菲律賓民間組織Atin Ito 聯盟仍按計劃，決定今天（15日）出動過百艘民間船隻前往黃岩島海域，將佈設浮標宣示主權，並向菲漁民提供物資支持。Atin Ito 昨晚在距離黃岩島200餘公里的菲漁港舉辦記招「誓師」，並為即將出行的船員舉行彌撒。

菲新聞網站Rappler報道，Atin Ito 是一個由菲漁民和農民團體、藝術家、企業家和青年社會活動人士組成的聯盟。該聯盟早前已宣布今天將舉辦「和平團結船賽」，派出100多艘民船，從菲西部三描禮士省漁港馬辛洛克鎮出發，前往黃岩島附近海域。

組織者稱反駁中國「假信息」 不加劇局勢

根據規劃，船隊除了在黃岩島整個區域安裝浮標，參與者還將向該地區的菲漁民分發食物和燃料，有關物資昨已備齊。菲海軍、海警將作出部署，「確保參與者安全」。

昨晚，聯盟為出發漁民舉行了彌撒，現場數百人聚集。組織者堅稱他們將反駁中國的「虛假信息」，但不會加劇緊張局勢。聯盟召集人兼菲律賓公民行動黨主席拉斐拉．大衛 ( Rafaela David ) 表示，「船賽」是根據國際法合法行使的菲律賓公民權利以及菲律賓主權權利。一名參與的牧師表示，愈來愈多菲律賓人感到擔憂，並要求中國與世界其他國家，尊重聯合國海洋法公約。

美前軍官：中方派逾30船應對

美國前空軍軍官鮑威爾（Ray Powell）此前在社交平台X發帖，稱為應對菲民船，中國正派遣一支龐大隊伍封鎖黃岩島，至少有4艘海警船和26艘大型海上民兵船。

中國亦公開黃岩島海警部署，央視新聞13日發布短片，披露中國海警川山艦近日在黃岩島海域開展海上救生訓練細節；另外又首次披露黃岩島航拍影像。

內地《環球時報》引述知情人士稱，大部分菲律賓民船只會在馬辛洛克港不遠處活動，進行「帆船賽」。今天下午，其中菲方兩艘商船將搭載記者、社會活動人士等，在16日前往黃岩島附近海域，並於當天返回菲本土。中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，預計Atin Ito 可能組織漁船遠距離圍觀，配合菲公務船、漁船開展補給「侵權挑釁」行動，一些民船可能按照菲海警要求侵闖中方有關管控和限制性水域，或干擾中國海警執法和中國漁民的捕魚活動。

相關字詞﹕中菲關係 南海爭議 黃岩島 環球時報 菲律賓

上 / 下一篇新聞