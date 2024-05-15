河南「網紅官員」朱是西落馬

朱是西最後一次公開露面是在上周末，他於11日到鄰省調研。公開資料顯示，朱是西生於1966年4月，河南禹州人。他長期在河南工作，曾任鄭州市副市長、河南省委組織部副部長、駐馬店市長等職。2021年7月，他轉任南陽市委書記，直至此次被查。

2023年1月南陽人大會議閉幕當天，朱是西在發言中稱，近日有人喊出「南陽掙錢，襄陽消費」口號，「我們應當感到羞恥」，「說明我們的服務業，我們的文旅文創產業落後」。有關講話在網上引起眾多關注。

而去年9月中原迷笛音樂節在南陽開幕時，朱是西曾到南陽火車站歡迎樂迷。不過在音樂節接近尾聲時，大量樂迷反映，露營區的帳篷、睡袋、露營車、手機、平板電腦等財物被盜，引發社交網絡熱議。

據澎湃新聞報道，除大力推廣文旅產業，朱是西今年初帶着「針頭」開會也引起輿論關注。根據南陽當地新聞報道，在出席會議時，畫面顯示朱是西帶着剛輸完液的「留置針」亮相（圖）。畫面曝光後引起輿論爭議，有人認為其有「做騷」之嫌，也有人認為其帶病工作難能可貴。