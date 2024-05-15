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賴不排除互尊重沒前提下與陸對話 指倘衝突不會止於台海 須嚇阻威權敵意

【明報專訊】台灣候任總統賴清德將於20日正式就任，他昨（14日）以錄影方式於哥本哈根民主高峰會發表演說，稱台灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、有尊嚴且不預設前提的原則下與大陸展開對話。他也重申，台海衝突不會僅止於台海，為了全球和平與自由，須強力嚇阻所有威權敵意。

中央社報道，賴清德致辭時表示，再過幾天，他將宣誓就任總統，很欣慰能承接一個健康且充滿活力的民主政體。他稱台灣站在對抗威權擴張的最前線，儘管北京不斷施壓，台灣人民拒絕接受威權主義，「我們拒絕屈服於恐懼，選擇樂觀與希望」，今年初的總統大選結果也證明了這一點。

圍繞「四支柱」推「國家希望工程」

賴清德表示，就任總統後，他將推動「國家希望工程」，相關工作將圍繞四大支柱，包括強化國防及不對稱戰力、改善經濟安全與供應鏈、持續與民主國家建立伙伴關係、建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。賴還強調，兩岸衝突全球皆須付出代價；絕不能重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍；不能忽視威權國家的威脅，也不能在威權擴張下屈服。

台北市警察局昨公布為配合5‧20就職典禮籌備，將在15、16及19日對總統府周邊分時段交通管制。19日將舉行總統就職慶祝大會預演活動，當天分兩階段交通管制不同路段。

台灣國防部昨表示，陸軍官校將於6月16日舉行的「黃埔建軍100周年校慶」，由宣誓上任的新總統賴清德主持。活動分為校慶典禮、營區開放、音樂晚會三大區塊，並納入聯兵旅部隊參與閱兵。

相關字詞﹕賴清德 就職典禮 閲兵 黃埔軍校 台灣總統

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