耶倫:或摧毁美企競爭力

中新社報道,汪文斌回應指出,按照美方的邏輯,美國補貼就是「至關重要的產業投資」,別國補貼就是「令人擔憂的不公平競爭」;美國向世界出口有比較優勢的產品就是「自由貿易」,別國向世界出口有比較優勢的產品就是「產能過剩」。這用中國話說就是「只許州官放火,不許百姓點燈」,用美國話說就是「我做了你不能學,我說了你必須做」(Do as I say not as I do)。

另據路透社昨報道,耶倫周一又談及中國的產能過剩問題。耶倫指出,中國正有意識的推動產業政策,重點投資於先進製造業,而這會導致全球產能過剩,從而可能摧毁美國企業的競爭力。

(中美角力)