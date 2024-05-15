美加電動車等貨關稅 華：將捍權益 涉180億美元商品 商務部斥嚴重影響合作氛圍

綜合報道

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，拜登公布了一系列對中國產品大幅提高關稅的舉措，包括電動車、電腦晶片和醫療產品等。新的關稅稅率將在未來兩年內實施，當中電動汽車關稅從目前的27.5%大增至102.5%、太陽能組件從25%增至50%，包括此前中國鋼鐵和鋁進口關稅從7.5%增至25%，其他所有行業則是25%。

電動車關稅增至102.5% 美料京反彈

在宣布新徵關稅前一天，美國財長耶倫對彭博電視台表示，「拜登總統認為，我們所做的任何事情都應該針對我們的關切，而不是泛泛而論，希望我們不會看到中國做出『重大回應』。但這種可能性總是有的」。

特朗普政府2018年對來自中國的約3000億美元商品加徵關稅。拜登政府四年前對此301關稅進行審議，新決定是在審議結束時作出。

耶倫強調，拜登認為在半導體和清潔能源等戰略產業中有美國的作用和存在至關重要，這些領域將在未來幾十年內構成美國創造就業和國家安全的基礎；她和拜登都認為，在這些領域完全依賴中國是不可接受的。

美汽車業憂「覆滅」 華業界：誇大

美國之音曾引述美國製造業聯盟（AAM）報告指出，中國汽車的廉價優勢來自中國政府的政策和資金支持，一旦進入美國市場，恐令美國汽車產業「集體覆滅」。彭博社前天引述中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒稱，美國誇大中國新能源汽車行業產能過剩和所謂的國家安全擔憂，是典型的貿易保護主義，也是非常不合理。

中國商務部發言人昨就美方對華加徵301關稅發表談話，稱中方堅決反對並嚴正交涉，批評美方出於國內政治考慮，濫用301關稅複審程序，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄。發言人稱，世貿組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則，美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯；美方提高301關稅違背了拜登總統「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鈎斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。

外交部亦表示，中方一貫反對違反世貿規則單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益。

美國出手後，外界關注正對中國電動車進行反補貼調查的歐盟。歐盟發言人周二表示不評論美國的決定，但強調歐盟同樣憂慮中國的「產能過剩和不公平貿易行為」。

（中美角力）

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