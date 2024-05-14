近親繁殖蝸居狹籠 阜陽動物園20虎亡

據《中國慈善家》雜誌昨報道，阜陽野生動物園屬阜陽市潁東區政府重點招商項目，佔地80公頃，為皖北規模最大、品種最多的野生動物園。

擅人工繁殖 11幼崽死剩一隻

不過阜陽市潁東區林業局資料顯示，動物園未建成前就貿然引進12頭長頸鹿，隨即有一頭非正常死亡。由於「不具備人工繁育東北虎相應的場所和設施條件」，國家林草局不批准園方人工繁殖。但園方多年來都在人工繁殖並展出東北虎。

報道指，動物園2020年6月至2023年8月，共出生幼虎11隻，存活僅一隻；共有10隻東北虎、兩隻非洲獅、一頭成年長頸鹿和兩頭幼年長頸鹿死亡，獼猴等小動物也各有死亡個案。

即便是存活的野生動物，也面臨生存危機。園內多隻黑熊長年被關在狹小鐵籠中；存活的16隻東北虎，有一部分被關在長約1.5米的鐵籠，還有部分東北虎和非洲獅被關在暗無天日的平房。

就園內野生動物大量死亡，潁東區林業局表示，部分原因是老虎近親繁殖早死，還有部分老虎年老體弱，屬正常死亡。不過內部人士則稱，是因園方經營權糾紛，導致動物園停水斷電，令野生動物飢渴而亡，另有動物體弱多病，壽命減短。

北京義派律師事務所律師李恩澤指出，人工馴養、繁殖的野生動物，一旦被飼養人認定為老死、病死等自然死亡，就很難究責，除非有證據證明動物被長期虐待；只有掌握相關證據，公益組織才可提出訴訟，民眾若有相關線索也可向林業局或國家林草局投訴。

阜陽設調查組 市委政府牽頭

阜陽市政府新聞辦公室昨通報稱，阜陽市委、市政府高度重視事件，決定成立由市委、市政府負責人牽頭多部門組成調查組，「堅決依法依規保護各類野生動物，對危害野生動物的違法犯罪行為嚴懲不貸，對有關責任人員嚴肅追責，為野生動物築牢保護屏障」。