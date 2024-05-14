明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

近親繁殖蝸居狹籠 阜陽動物園20虎亡

【明報專訊】安徽民營「阜陽野生動物園」，被指未獲許可證，違法人工繁殖國家一級保護動物東北虎。疑因近親繁殖和管理不善等問題，數年間20隻東北虎、兩隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物死亡。目前園內存活的東北虎等動物，因展出及表演，長期被關在運輸鐵籠，空間狹小，生存狀態堪憂。阜陽市政府昨表示，將全面調查野生動物死亡事件，後續調查和處置將及時公布。

據《中國慈善家》雜誌昨報道，阜陽野生動物園屬阜陽市潁東區政府重點招商項目，佔地80公頃，為皖北規模最大、品種最多的野生動物園。

擅人工繁殖 11幼崽死剩一隻

不過阜陽市潁東區林業局資料顯示，動物園未建成前就貿然引進12頭長頸鹿，隨即有一頭非正常死亡。由於「不具備人工繁育東北虎相應的場所和設施條件」，國家林草局不批准園方人工繁殖。但園方多年來都在人工繁殖並展出東北虎。

報道指，動物園2020年6月至2023年8月，共出生幼虎11隻，存活僅一隻；共有10隻東北虎、兩隻非洲獅、一頭成年長頸鹿和兩頭幼年長頸鹿死亡，獼猴等小動物也各有死亡個案。

即便是存活的野生動物，也面臨生存危機。園內多隻黑熊長年被關在狹小鐵籠中；存活的16隻東北虎，有一部分被關在長約1.5米的鐵籠，還有部分東北虎和非洲獅被關在暗無天日的平房。

就園內野生動物大量死亡，潁東區林業局表示，部分原因是老虎近親繁殖早死，還有部分老虎年老體弱，屬正常死亡。不過內部人士則稱，是因園方經營權糾紛，導致動物園停水斷電，令野生動物飢渴而亡，另有動物體弱多病，壽命減短。

北京義派律師事務所律師李恩澤指出，人工馴養、繁殖的野生動物，一旦被飼養人認定為老死、病死等自然死亡，就很難究責，除非有證據證明動物被長期虐待；只有掌握相關證據，公益組織才可提出訴訟，民眾若有相關線索也可向林業局或國家林草局投訴。

阜陽設調查組 市委政府牽頭

阜陽市政府新聞辦公室昨通報稱，阜陽市委、市政府高度重視事件，決定成立由市委、市政府負責人牽頭多部門組成調查組，「堅決依法依規保護各類野生動物，對危害野生動物的違法犯罪行為嚴懲不貸，對有關責任人員嚴肅追責，為野生動物築牢保護屏障」。

上 / 下一篇新聞