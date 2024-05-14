國安部：洋「教授」藉考察 竊保育區數據

據「國家安全部」微信公眾號文章稱，有自稱某國教授的境外人士以「考察生態環境」為名，以「提供豐厚的經費報酬」誘惑，在本地人帶領下，在中國國家級濕地保護區、林場等地，安裝多個用於「考察生態環境」的儀器設備，建立多處小型觀測試驗場，「非法大量採集了中國重要自然保護區地理、氣象、生物等敏感數據」。

該人對其以學術合作為掩護，蒐集、竊取中國非傳統領域安全數據供認不諱。國家安全機關將與有關部門追究該教授等涉案人員。

指外國大學利誘色誘 迫竊生態資料

文章又指，有外國大學在境外非政府組織支持下，與中國西南地區某國家級自然保護區科研管理單位展開自然生態領域科研「項目合作」，並以利誘、色誘等方式拉攏中方人員，指使、脅迫其配合非法竊取中國自然保護區各類敏感數據。

國安部表示，重要自然保護區的地理、氣象、生物等基礎數據，是中國獨有的數據資源，與中國「生態安全、生物安全、數據安全」等密切相關，未經審批非法採集和跨境傳輸上述敏感數據，會危害國家安全和利益。