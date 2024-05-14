美媒：華商品今加關稅 電動車擬收一倍

《華爾街日報》昨引述知情人士稱，拜登政府準備今天宣布的關稅行動還將打擊來自中國的關鍵礦物、太陽能產品和電池。另據路透社引述一名知情人士指出，預計今天發布的完整公告，仍會維持由前總統特朗普對許多中國商品加徵的關稅。知情人士表示，拜登政府除了加大打擊中國電動車，注射器和個人防護裝備等中國製醫療用品也是新增關稅打擊範圍。

京批經貿政治化 「錯上加錯」

對於美方做法，外交部發言人林劍此前表示，美國上屆政府對華加徵301關稅，嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則；美方不但不糾正錯誤，反而繼續政治化經貿問題，濫用所謂301關稅復審程序，進一步增加關稅，「錯上加錯」。

官媒《經濟日報》昨刊發評論指，美國部分政客聲稱「中國新能源產能過剩」，其實是當地市場對中國新能源汽車、光伏等產品有需求，但本土企業和產品又缺乏足夠競爭力，由此形成優勝劣汰的壓力。評論稱，可肯定地說，他們對中國新能源產品的指摘，既不符合客觀事實，也不符合經濟規律。