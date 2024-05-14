菲控華南海造島 京斥造謠

指多華船駛仙賓礁 傾倒死珊瑚

據路透社報道，菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨開記招表示，4月中旬已在仙賓礁地區監測到多艘中國民兵船及中國科研船活動，隨即部署海巡艦。菲方稱上周二（7日）至今在仙賓礁監控到3艘中國海上科研船、4艘中國海警船、34艘海上民兵船和6艘中國海軍艦艇，並發現12處被傾倒的死珊瑚或珊瑚碎石。菲律賓總統辦公室發聲明稱，菲律賓海岸防衛隊已派船至南海監控中國建造人工島嶼，有另外兩艘船在該區域輪流部署。

馬尼拉當局3月曾邀學者赴鐵線礁進行海洋生態調查，報告懷疑中方在此處填海造島，塔瑞耶拉進一步質疑中方在仙賓礁進行相同的填海活動，指中國已經在美濟礁建立海軍基地，若再於仙賓礁建立基地，仁愛礁將被兩個中國海軍基地包圍，菲方必須阻止中國在仙賓礁填海。

對於菲方說法，汪文斌昨在例行記者會指出，菲方指摘毫無根據，純屬造謠。

另邊廂，「央視新聞」昨報道中國海警在黃岩島海域展開常態化訓練，模擬「多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期展開海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全」。央視也首次發布黃岩島的航拍影片，用4K超高清影片從空中俯瞰黃岩島全景。報道指，黃岩島是中國固有領土。從無人機航拍影片可見，海警船「川山艦」及4艘中國漁船行駛黃岩島的環礁外圍。