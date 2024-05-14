律師：法院護短成陋習 本案法治試金石

與辯護律師劉征同屬北京澤博律師事務所的律師王飛透過新浪微博表示，上下級法院是監督而非領導關係，上級法院不能直接指揮下級法院如何具體處理案件，目的是確保司法公正性與獨立性，避免各級法院成為鐵板一塊，從而架空審級監督機制。

北京才良律師事務所律師王才亮發文稱「上下級法院的法官成了哥們姐妹關係」，工作上的監督關係已變成「抱團」關係，導致案件一審錯判後二審不會糾正，只是「這種抱團較為隱蔽」，未引起重大社會影響，「久而久之就成了陋習」。王才亮認為，本案結果將是中央依法治國方針能否貫徹的標誌事件。

王飛表示，法庭明令禁止未經許可在審訊過程經網上傳播庭審，除非放開庭審直播；若法官可私下傳播而訴訟參與人不可，有違公平正義。

最高法《關於完善人民法院司法責任制的若干意見》第23條規定，院長、副院長、庭長的審判管理和監督活動應嚴格控制在職責和權限的範圍內，並在工作平台公開進行。院長、副院長、庭長除參加審判委員會、專業法官會議外，不得對其未參與審理的案件發表具傾向的意見。

明報記者