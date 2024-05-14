青海法院高層遙控審訊 着官「硬氣」 二審院方稱合法惟「不規範」 斥律師揭發擾秩序

辯方促檢方監督不果 警扣官電腦

據「新黃河」報道，索姓疑犯等人涉嫌尋釁滋事案經海西州中院二審發還一審法院天峻縣法院重審。辯護律師劉征、胡永朋等人周日晚發布聯合聲明，指控海西州中院和天峻縣法院「公然破壞兩審終審的司法制度，有關人員涉嫌瀆職犯罪」，稱上周六開庭約一小時後，法官突然宣布休庭，辯護律師無意間發現原二審法官、海西州中院刑事審判庭庭長以及天峻縣法院院長等法院高層，通過微信群組實時向法官「李加東智」傳達指令，「樊旭華院長」（與天峻縣法院院長同名）稱「不用跟他商量」，「哈斯庭長」（與海西州中院刑事庭庭長哈斯朝魯同名）稱「打斷」、「硬氣點，不要隨意發言」。辯護律師隨即拍攝取證，要求出庭檢察官履行法律監督職責不果後報警，警方扣押、封存合議庭成員的電腦。有辯護律師表示現場混亂，多名法警包圍律師，有法警開啓執法記錄儀。

自稱案件其中一名被告侄兒的「多傑什太」在微博發帖稱，法官宣布休庭後，有檢察官告訴法警有律師拍攝電腦，又見書記員直接拔除電腦電源。辯護律師要求檢察官現場監督，檢察官轉身離開，律師報警，警察很快到場封存證據，並帶走律師落口供。

部分辯護律師周日前往青海省高級法院與青海省檢察院反映情况，並向天峻縣法院提交書面意見，建議本案應由海西州以外法院管轄。青海省高院和檢察院昨均表示介入調查。辯護律師稱提交書面意見後仍被要求繼續在天峻縣法院庭審，至昨凌晨獲通知原定上午舉行的庭審取消，天峻縣法院正向上級法院請示案件管轄問題。

家屬發帖獲報道 法院批擾訴訟

此事昨引發網絡熱議，被律師界視為上級法院遙控審判的典型，有網民則稱為「垂簾聽審」。海西州中院昨晚通報稱，本案屬包括重大、疑難、複雜、敏感等重點監管的「四類案件」，海西州中院派員指導下級法院審判工作符合規定，但承認具體監督管理工作的監管措施不規範。通報又指，辯方拍照後，指使被告家屬將照片配以文字在微博發布，經媒體轉發，引發輿情，干擾訴訟。

法律界：有錯不改 違獨立審判權

北京律師王才亮評論稱，上述通報讓人絕望，表明法院方面堅持有錯不改。王才亮指，上述庭審破壞內地《刑事訴訟法》有關法院獨立行使審判權的規定。

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