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新北三代3屍命案 24歲男殺妻子岳母繼子

【明報專訊】台灣新北市前晚驚傳祖孫三代3屍命案，69歲老婦和29歲女兒、3歲孫子被發現躺在臥室同一牀上，身上各自裹着一條棉被已死亡多日。警方昨（12日）晨在台中市將涉案張姓女婿查緝歸案，他供稱懷疑妻子出軌，先徒手勒斃太太，隔天又為了錢，殺害岳母和3歲繼子。

懷疑出軌殺妻 隔天為錢殺岳母

據「台視新聞」報道，命案現場位於新北市三重區進安街一處社區大樓二樓。據老婦大女兒表示，從4月底起與媽媽最後一次通電話後，多日都是文字信息來往問候生活，她開始發現媽媽一直不接電話，起了疑心，5月4日再撥電，結果是張姓妹婿接的，他稱媽媽在忙、手機壞掉，後續也都是文字訊息來往，到了6日再致電妹妹也無人接聽。

媽媽跟妹妹行蹤成謎，令大女兒愈想愈慌，於是報警，豈料破門只剩下3具冰冷遺體。3名死者分別是69歲老婦、29歲二女兒，以及她年僅3歲的兒子，3人陳屍在同一張牀，被棉被覆蓋，遺體有些腫脹，死亡時間初估超過7天。奇怪的是大門、房間門兩道門鎖都是反鎖狀態，不排除是熟識的人所為，由於二女兒的張姓配偶下落不明，懷疑涉有重嫌。大女兒說，「（妹妹）為了這個男生跟媽媽借了一筆錢，好像差不多40萬。」

至昨上午，24歲的張姓嫌犯在台中落網，警方移押回三重分局，他供稱懷疑老婆出軌，先徒手勒斃太太，隔天又為錢，殺害岳母和3歲繼子。不過三重警分局偵察隊長翁啟元表示，「特此澄清絕無此事；本案將嚴守偵查不公開之原則，釐清事實與真相」。檢方已會同法醫相驗死者，3人死因要等相驗結果和解剖報告才能釐清。

相關字詞﹕抓捕 命案 新北市

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