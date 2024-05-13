網民留言盼恢復住房限購 成都住建局回應「研究」

【明報專訊】內地多城為救樓市取消限購政策，市場叫好之餘也引來部分民眾不滿。有自稱年輕剛需購房者的網民在「問政平台」向四川省成都市領導留言稱，一些對成都毫無貢獻的外地購房者也能無差別購房。他認為這極大傷害他們這些繳納社保和遷徙戶口到成都來的年輕人的權益。成都市住房和城鄉建設局回覆「高度重視」，將進一步研究。
據「澎湃新聞」報道，成都市住建局4月28日發布《關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，其中第七條列明，全市範圍內住房交易不再審核購房資格。至此，成都施行7年半的住房限購政策告一段落。成都市住房限購全面取消。
斥外地人可無差別購房「不公」
有網民5月7日在問政四川網站向成都市領導留言表示，他是成都市一個年輕的剛需購房者，也是一個上班族，在高新區交社保和納稅，現在卻因為成都的限購政策取消而苦不堪言。
他表示，成都之前的購房政策，是要求購房者必須繳納成都的社保和擁有成都的戶口，為滿足成都的購房政策，他在2019年把戶口從家鄉遷入成都，為此還和家人鬧了不少矛盾。當時認為只要有了成都戶口，並繳納夠社保，就有購房資格了，這一切也是值得的。但現在成都購房政策一改再改，一鬆再鬆，目前對成都毫無貢獻的外地購房者，也能在成都各區無差別購房，和他們為成都納稅幾年的人享受同等待遇。
該網民認為，「而現在的政策，讓我們勤懇工作繳納社保的剛需購房者，遭受不公平待遇，讓我們努力付之東流。」他希望決策者盡快恢復限購政策，讓他們重新擁有工作動力，並且更加努力工作，攢夠首期，早日買上成都房子。
成都市住房和城鄉建設局10日回覆留言，稱「高度重視」，針對建議將進一步研究。
全國僅6省市未全撤限購
據「央視新聞」統計，截至目前，內地共有24個城市全面取消限購。限購作為執行了十多年的中國房地產調控標誌性政策之一，即將退出歷史舞台。全國僅有北京、上海、廣州、深圳、天津和海南省6地尚未全面取消住房限購政策。
國際貨幣基金組織上月警告，如果不對陷入困境的房地產業採取全面應對措施，中國經濟增長可能放緩，從而損害貿易伙伴。