網民留言盼恢復住房限購 成都住建局回應「研究」

據「澎湃新聞」報道，成都市住建局4月28日發布《關於進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，其中第七條列明，全市範圍內住房交易不再審核購房資格。至此，成都施行7年半的住房限購政策告一段落。成都市住房限購全面取消。

斥外地人可無差別購房「不公」

有網民5月7日在問政四川網站向成都市領導留言表示，他是成都市一個年輕的剛需購房者，也是一個上班族，在高新區交社保和納稅，現在卻因為成都的限購政策取消而苦不堪言。

他表示，成都之前的購房政策，是要求購房者必須繳納成都的社保和擁有成都的戶口，為滿足成都的購房政策，他在2019年把戶口從家鄉遷入成都，為此還和家人鬧了不少矛盾。當時認為只要有了成都戶口，並繳納夠社保，就有購房資格了，這一切也是值得的。但現在成都購房政策一改再改，一鬆再鬆，目前對成都毫無貢獻的外地購房者，也能在成都各區無差別購房，和他們為成都納稅幾年的人享受同等待遇。

該網民認為，「而現在的政策，讓我們勤懇工作繳納社保的剛需購房者，遭受不公平待遇，讓我們努力付之東流。」他希望決策者盡快恢復限購政策，讓他們重新擁有工作動力，並且更加努力工作，攢夠首期，早日買上成都房子。

成都市住房和城鄉建設局10日回覆留言，稱「高度重視」，針對建議將進一步研究。

全國僅6省市未全撤限購

據「央視新聞」統計，截至目前，內地共有24個城市全面取消限購。限購作為執行了十多年的中國房地產調控標誌性政策之一，即將退出歷史舞台。全國僅有北京、上海、廣州、深圳、天津和海南省6地尚未全面取消住房限購政策。

國際貨幣基金組織上月警告，如果不對陷入困境的房地產業採取全面應對措施，中國經濟增長可能放緩，從而損害貿易伙伴。