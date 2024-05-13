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內地沒法定母親節 解放軍媒體刊文紀念「英雄母親」

【明報專訊】昨天是包括香港在內不少國家和地區的法定「母親節」。解放軍新聞傳播中心新媒體帳號「鈞正平工作室」昨刊發與母親相關的文章紀念「沂蒙紅嫂」，表示無論在哪個年代，無論在怎樣的環境中，總是有那樣一群女性，以母親的身分堅守着，奉獻着，她們永遠值得最崇高的敬意。兒女會始終記得她們的犧牲，子弟兵會永遠銘記她們的貢獻，歷史也會永遠記得她們的付出。

在題為〈人民不會忘記這群『英雄母親』，子弟兵更不會忘記」的文章，憶述了1947年5月12日，孟良崮戰役打響的前一天，華東野戰軍即將展開全面攻擊。當時，沂南縣艾山鄉婦救會會長李桂芳接到緊急命令，5小時之內必須在汶河上架起一座橋，保證部隊順利通過。考慮到當時村裏絕大多數男子都上了前線，既無專業技術人員，又無架橋材料，婦女們決定自己扛着門板組成一座「人橋」。

文章指，這32位婦女，並非所有人都留下了確切姓名，但她們有一個共同且光榮的名字：沂蒙紅嫂。

在內地，並沒有法定的「母親節」。在網上，近年有一些網民以5月的第二個星期天作為母親節，但只是零星個人行為。

央視微信發帖配習近平扶母畫面

昨日，「央視新聞」微信公眾號也發帖〈誰言寸草心，報得三春暉〉，帖子配發的短片是國家主席習近平及其夫人彭麗媛，攙扶習母齊心的畫面。不少網民跟帖留言「母親節快樂」。

相關字詞﹕習近平 女性 母親節

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