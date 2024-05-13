張展今出獄母受壓 友：被勸「不要迎接」

友稱「阻止不了我們」

據「自由亞洲電台」報道，該台上周五曾致電張母試圖採訪，但即將與女兒團圓的張母在電話中不但沒有流露喜悅，反而略顯慌張，回答「我現在正在做飯……好了好了，再見啊」，而當該台記者詢問何時方便通話時，張母回答「最近最好不要打電話」。

報道引述持續關注張展的上海維權人士沈豔秋指出，她日前曾聯絡張母，指張展13日將出獄，是否有意一同接張展出來，但張母回答自己「不一定能去」。

沈豔秋表示，「張母膽子很小」，聽得出來「她（張母）不方便說話」，且當局可能已向張母施加壓力。沈豔秋又指，她自己也在9日「被喝茶了」（指被當局約談），相關人員直接勸她不要去接張展出獄，但這「阻止不了我們的。我崇拜張展，她正直、勇敢、堅定、有信仰、有理念」。

張展是陝西咸陽人，曾在上海擔任律師，後因多次參加維權活動及參與修訂律師管理辦法的簽名活動，被註銷律師執業證。2020年2月，張展以公民記者身分赴武漢做實地採訪，並在網絡報道疫情。