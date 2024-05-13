川震16周年 映秀鎮都江堰民眾家長拜祭

在都江堰，據現場影片顯示，學生16年前遇難的那一刻，100多名家長在和平橋河邊燒紙錢和放鞭炮。有公安和工作人員在旁監視但未有阻止。據一名在場的家長表示，他們不被允許在聚源中學舊址拜祭，只能在外圍的河邊燒紙。現場有許多手中持傘的工作人員戒備，「不知道他們拿傘的意義何在？」而昔日的聚源中學現已變成了一間武術館，人們只能在該處獻上菊花。

據中新網報道，汶川縣在映秀鎮漩口中學遺址開展16周年追思活動，來自汶川縣和全國各地的民眾為遇難的同胞默哀，獻花祭奠。

2008年5月12日，四川汶川發生8級大地震，共造成69,227人死亡、374,643人受傷，17,923人失蹤，是中華人民共和國成立以來破壞力最大的地震。自2009年起，每年5月12日訂立為全國「防災減災日」。

汶川學校辦防震疏散演練

央廣網昨報道，在汶川縣七一映秀中學展開防震減災疏散演練，以訓練師生應對地震的逃生技能。演練按照避險、疏散、搜救、急救等5個階段，在教室、室內體育場等場景進行，還對未能成功疏散的情况應對演練。官方提到，此類演練將在汶川全縣所有學校持續舉辦，讓學生掌握在地震中如何迅速逃生和自救。