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藍營籲撤赴陸旅遊禁團令

【明報專訊】對於候任總統賴清德5‧20演說，國民黨團呼籲賴清德應對陸釋出善意，解除赴陸旅遊的「禁團令」，降低敵意螺旋。

中央社報道，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，總統蔡英文的路線已促成台灣參與世界的民主同盟，賴清德一定會延續蔡的兩岸及國際關係路線，除對中國大陸釋出善意，也強調與民主同盟國家合作；但面對大陸打壓愈來愈嚴重，也期待賴未來在兩岸部分有突破。國民黨立法院黨團副書記長許宇甄呼籲賴清德向大陸釋出善意，加強對話。賴就任後的第一步應先解除「禁團令」，讓兩岸觀光先恢復正常，找到合適方案，循序漸進雙向對談，降低敵意螺旋，避免兩岸出現戰爭。

台交通部原訂3月開放台灣團客赴陸旅遊，卻在農曆新年前喊停，僅開放3個月，6月1日起重啟「禁團令」停止出團。

5‧20就職典禮的邀請函已發給各政黨人士。國民黨政要與六都市長是否出席引發關注，外傳國民黨多數縣市首長、立委擬不出席。六都市長中，至今有民進黨台南市長黃偉哲、國民黨台中市長盧秀燕確定出席。至於賴的選戰對手、國民黨新北市長侯友宜表示，新北的市政建設如火如荼進行中，公務行程繁忙，但即使無法出席，也會給予賴祝福。國際方面，有8國元首、400多名外賓表態出席，其中日本國會預計有30多名議員組團訪台，創下歷來之最。已故首相安倍晉三夫人安倍昭惠也將出席。

相關字詞﹕520就職典禮 520演說 賴清德 國民黨

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