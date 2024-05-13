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賴5‧20演說擬對陸示好 延蔡政策主軸 台媒：蔡「四堅持」為基礎 闡賴和平「四支柱」

【明報專訊】台灣候任總統賴清德下周一宣誓就任，外界高度關注其就職演說。有台媒昨（12日）引述消息稱，賴清德就任演說將延續2016年民進黨執政以來在兩岸關係上「承諾不變、善意不變」的政策主軸，希望對大陸釋出善意，也將重申守護台灣的決心。

台灣第16任總統副總統就職典禮，將在5月20日舉行，據報賴清德的就職演說內容方向已定稿。《聯合報》昨報道，賴清德將以現任總統蔡英文的「四個堅持」為基礎，進一步再闡述賴自選舉期間提出的民主和平「四大支柱」。

蔡在2021年雙十節演說提出的「四個堅持」，即「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。至於「四大支柱」，則是賴清德在2023年7月投書《華爾街日報》，提出加強國防、經濟、民主和維持現狀的四大支柱。

「兩個正視」料成演說重要參考

熟悉兩岸事務的民進黨人士分析，賴清德的演說，主軸將會延續蔡政府8年兩岸路線，即維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」；在處理兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。與蔡相同，賴清德也希望「兩岸能在對等的前提下交流對話」。

報道亦引述消息人士稱，賴清德的講話對陸秉持善意，但他也將強調，台灣將持續強化與民主盟友國家的關係，繼續向國際社會展現守護台灣的決心。

綠營人士還指出，候任陸委會主委邱垂正提出的「兩個正視」，將是賴清德演說有關兩岸的重要參考。至於是否會加入蔡英文一再強調的「兩岸互不隸屬」，也是重要觀察指標之一。邱垂正在《中國時報》4月的專訪中，呼籲大陸「正視中華民國是一個主權國家的客觀事實，正視台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持」。

台學者：不會有陸感重大突破說法

在年初的金廈海域衝突後，大陸近期宣布開放福建赴馬祖遊，對兩岸旅遊釋出善意。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，從賴清德1月13日勝選後的談話來看，其5‧20演講重點最多可能包括維持現狀、有尊嚴、希望交流的想法，不會說出令大陸覺得有重大突破的說法。不過，若在兩岸交流方面有一些較積極的回應，例如對觀光、陸生等方面做一些姿態，5‧20後也許兩岸可以慢慢開始交往。

台灣佛光大學公共事務學系柳金財則指出，過往民選總統在就職講話中，例如李登輝界定兩岸關係「特殊的國與國關係」、陳水扁倡議「一邊一國」，及蔡英文提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，皆令兩岸關係陷入險境。賴的就職演說，依其政治光譜，兩岸論述將介於「務實台獨」及「維持現狀」間，尚難啟兩岸協商對話。最理性的選擇應是走向簡約風、溫和路線，避免爭議。

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