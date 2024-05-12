菲派船「監視華建人工島」 稱仙賓礁現小規模填海 數十中國船出沒

路透社報道，菲海警隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）在一個論壇上稱，薩比納礁（仙賓礁）已存在小規模填海造地，稱最有可能是中國所為。塔列拉提到，一艘菲律賓船已停泊在該礁，以記錄沙洲上傾倒的碎珊瑚，並指有數十艘中國船在該處出現，情况令人震驚。海警將帶領海洋科學家前往該地區，以確定這些珊瑚堆是自然現象，或是人為干預造成。他並稱，菲船打算在仙賓礁「長期存在」。

實際上，菲海警主力艦馬格巴奴亞號（MRRV 9701）從4月18日開始就部署在仙賓礁海域，並派潛水員拍攝仙賓礁沙洲，稱發現中國進行吹填作業的碎珊瑚。如今，菲海警決定擴大在仙賓礁部署巡邏船。馬格巴奴亞號周圍目前有多艘中國海警船和漁船，自然資源部「海測3301」號調查船和兩艘漁業指導船也在仙賓礁進行科考作業。

鄰近仁愛礁 菲潛水員攝碎珊瑚「證據」

位於仁愛礁西面約60公里的仙賓礁，是南沙群島一個大型環礁，長達23公里、寬7公里，中菲有主權爭議。報道指，對於菲方的聲明，中國駐馬尼拉大使館沒有置評。中菲近月在仁愛礁因菲「坐灘」軍艦補給問題發生連串衝突。

另一方面，中國外交部副部長孫衛東10日下午在印尼雅加達出席第30次中國—東盟高官磋商期間，與菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）舉行場邊會談，雙方談論了海事問題，以及如何促進地區和平穩定等議題。

中國—東盟高官磋商 中菲場邊談海事問題

孫衛東在磋商會後，批評美國陸軍在菲律賓呂宋島北部部署新型陸基中程導彈發射系統做法，嚴重威脅地區國家安全、破壞地區和平穩定。表明中方堅決反對冷戰式陣營對抗在本地區重演，堅決反對將地區國家當做霸權的工具和代理人。孫衛東表示，此次磋商期間，他明確表達了中方嚴正關切，並稱中方支持東盟加強戰略自主，願同地區國家一道，堅持走共商共建共享的亞洲安全之路，堅定維護地區和平穩定。