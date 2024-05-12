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學者：帶文化消費目的 宗教感弱

【明報專訊】對於年輕人群體出現「寺廟熱」，有分析認為在充滿不確定性的社會中，這是一種青年亞文化，來助其排解焦慮、表達自我；也有學者認為，年輕人去寺廟屬於帶有「文化消費」目的的行為，宗教感較弱。

上海大學文學院副教授、佛學研究者成慶一直主攻明清禪宗史、近現代佛教史，他近年在一間小寺廟舉辦佛學基礎的普及講座。但這個領域此前一直很冷門，這兩年則愈來愈多年輕人，特別是白領來拜訪。

成慶近日對本報記者指出，年輕群體總體現在進入寺廟的數量急劇增加，這裏面一部分是文化認同的需求，比如有些年輕人喜歡古建築文化，傾向於去一些古寺廟；一些則是喜歡寺院的氛圍，屬於泛傳統文化傾向的群體。

未來不確定 只能投身玄學

他稱，另外一部分有明確的心靈方面的需求，想要在佛教寺廟中尋找到某些觀念出路。但專門找寺院去禪修還是相對數量少，「因為舉辦活動的寺廟少，而且能夠持續吸引年輕人的寺廟更少。比較成熟的寺廟如（江西）諾那塔院，但都是少數能夠符合年輕人胃口的道場」。

成慶曾在一個播客節目指出，像他們在70年代生的人，關注集體主義的議題，例如家國情懷、對社會的關切，所處的社會也正在上升期。現在年輕人開始面臨社會結構的轉換，更加關注人生意義的問題，但同時他們未來的社會「比上一代要不確定得多」。因為未來太不確定，只能投身於「玄學」。他還提到，「當一個年輕人來問你哪個寺廟比較靈，說明他的信仰或精神生活是一種非常快速的消費」。

分析：屬亞文化 助排解焦慮

成慶補充指出，上述兩類「寺廟熱」仍屬於宗教感較弱，非追求純粹的佛教信仰，更多關注的是文化層面，帶有某種新興階層的「文化消費」目的。

中國青年研究去年一篇題為《迷失抑或救贖？——當代青年『求神拜佛』現象的群鑒、成因與對策》文章則指出，自我療癒式地走進寺廟祈福許願、期望獲得救贖，實質上是社會轉型時期出現的一種青年亞文化，映射出年輕人存在的焦慮、迷茫、糾結等多重生存境遇和社會心態。

（中國故事）

相關字詞﹕佛教 寺廟遊 寺廟熱

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