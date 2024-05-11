因生意殺友 水泥封屍箱棄河 皖疑兇落網招供 水底撈「石屎板」鑿出遺體

短片顯示，警方屏板圍起的場地內，一名工人拿着電鑽正在鑽一塊硬化的長方體水泥塊，兩名消防人員拿鐵鍬、鐵棍清理水泥碎塊，被鑿開的水泥長方體疑似露出人體雙腿。該短片在內地網絡引發轟動，而據內媒證實，此畫面是發生在安徽阜陽的案件。

阜陽市潁東公安分局昨下午通報，潁泉區有居民5月7日報警，稱其家人費某失蹤，警方偵查次日拘捕疑犯47歲男子董某。據董供稱，他與被害人費某是朋友關係，兩人在經營水果生意時產生矛盾，遂將費某殺死，再將屍體裝入混有水泥的箱中拋入附近河內。

《新京報》報道，拋屍地在當地一處偏僻河道，附近有一座橋，兩側都是田地，沒有人住。疑犯戴着鐐銬帶警方指認現場，這才找到受害者屍體。

有網民稱如韓劇《黑暗榮耀》情節

事件持續引起討論，有網友聯想起高人氣韓劇《黑暗榮耀》第二季結局時，被推入澆築樓板的水泥漿的角色，紛紛表示只因為生意矛盾就要水泥封屍，行為非常可怕。

內地建築行業相關人士對本報表示，水泥可隔絕光、空氣，且一般的水泥保質期限能達20年，足夠厚的水泥裂開現象並不明顯，屍體在密閉的水泥空間內並不會發爛發臭。不過，長時間風吹日曬會導致水泥開裂。

業內人士：水泥保質20年 屍不發臭

將屍體裝入油桶後灌水泥、或砌入建築等情節，在影視作品常見，而現實中亦非孤例。濟南中院微信公眾號曾披露一宗案件，1996年故意殺人犯何東升為佔有約100萬人民幣錢財，將5個伙伴先後約至自己租住的房間一一錘殺，並把屍體用水泥砌在房間裏，屍體在6年後才被發現。何東升2018年被執行死刑。