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比亞迪擬歐再建廠 法國稱歡迎

【明報專訊】中國汽車製造商比亞迪正考慮2025年在歐洲建立第二間裝配廠，並表示比亞迪到2030年將成為歐洲領先的電動汽車銷售商。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）近日表示，如果中國電動汽車巨頭比亞迪決定在法國開設工廠，法國將十分歡迎。

據「界面新聞」，比亞迪歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星周四（9日）在一場關於汽車未來的年度會議上表示，比亞迪希望在2030年之前通過其入門級車型，在歐洲電動汽車市場上超越特斯拉。他還宣布，比亞迪正準備在歐盟作巨額投資，金額有可能達到數十億歐元，涉及工廠、分銷網絡和市場營銷。法新社報道，在未來幾個月內，比亞迪必須決定是否要建造第二間歐洲汽車工廠。比亞迪的第一間歐洲汽車工廠將於2025年在匈牙利投產。

另據中國歐盟商會昨（10日）發布的調查顯示，隨着企業為了規避「脫鈎」風險轉向東南亞和歐洲市場，中國作為首選投資國的地位正在下降，企業對華投資興趣也降至歷史最低點。

調查：歐企對華投資慾新低

據彭博社報道，在今年早前接受調查的公司中，僅13%將中國視為首選投資目的地，是2010年有相關數據以來最低比例。在2021年，這一佔比為27%。僅42%的企業表示計劃2024年擴大在華業務，比例同樣錄新低。

相關字詞﹕法國 電動汽車 比亞迪

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