習近平結束訪歐回國 中匈簽18協議

【明報專訊】國家主席習近平周五（10日）和夫人彭麗媛在布達佩斯應邀出席匈牙利總理歐爾班和夫人舉行的餞行活動，之後結束歐洲訪問行程回國，歐爾班到機場送別。習近平此行，中匈雙方簽署18項合作協議，包括「一帶一路」第三輪重點合作項目和事項清單，以及國家電影局與匈牙利總理內閣辦公室電影合作諒解備忘錄等。
涵「帶路」項目電影合作
據新華社，當地時間9日下午，習近平在布達佩斯總理府與歐爾班會談後共同會見記者。習近平表示，今年是中匈建交75周年，兩國關係進入歷史最好時期。他強調願以宣布建立中匈新時代全天候全面戰略伙伴關係為新起點，推動兩國關係和務實合作朝更高水平邁進。雙方將深化經貿、投資、金融等領域合作，也將進一步優化各自出入境政策，為擴大雙向人員往來創造更多有利條件。習重申支持匈方在歐盟內發揮更大作用，推動中歐關係實現新的更大發展。
歐爾班表示，匈中友誼深厚，關係穩固。匈方恪守「一個中國」原則。中國是世界多極化格局中的重要和積極力量，他讚同中方為推動和平解決烏克蘭危機等地區衝突提出的方案。匈方希望進一步提升匈中關係，在各自實現現代化的進程中做堅定合作的伙伴。
而在餞行活動上，習近平介紹了中共百年黨史和管黨治國理念，稱中共從一個只有幾十名黨員的小黨成長成為擁有9800多萬名黨員的大黨，一路經受住很多嚴峻考驗，領導中國取得了今天的成就。「我們有信心繼續戰勝前進道路上的各種風險挑戰，保持中國的長期穩定和發展，不僅讓中國人民過上愈來愈好的生活，也為世界和平與發展作出更大貢獻。」
准匈牙利櫻桃牛精液產品進口
中國海關總署發布公告，根據相關法律法規和兩國成果文件清單，即日起，允許符合相關要求的匈牙利鮮食櫻桃進口；允許符合相關要求的匈牙利牛精液產品進口。