習近平結束訪歐回國 中匈簽18協議

涵「帶路」項目電影合作

據新華社，當地時間9日下午，習近平在布達佩斯總理府與歐爾班會談後共同會見記者。習近平表示，今年是中匈建交75周年，兩國關係進入歷史最好時期。他強調願以宣布建立中匈新時代全天候全面戰略伙伴關係為新起點，推動兩國關係和務實合作朝更高水平邁進。雙方將深化經貿、投資、金融等領域合作，也將進一步優化各自出入境政策，為擴大雙向人員往來創造更多有利條件。習重申支持匈方在歐盟內發揮更大作用，推動中歐關係實現新的更大發展。

歐爾班表示，匈中友誼深厚，關係穩固。匈方恪守「一個中國」原則。中國是世界多極化格局中的重要和積極力量，他讚同中方為推動和平解決烏克蘭危機等地區衝突提出的方案。匈方希望進一步提升匈中關係，在各自實現現代化的進程中做堅定合作的伙伴。

而在餞行活動上，習近平介紹了中共百年黨史和管黨治國理念，稱中共從一個只有幾十名黨員的小黨成長成為擁有9800多萬名黨員的大黨，一路經受住很多嚴峻考驗，領導中國取得了今天的成就。「我們有信心繼續戰勝前進道路上的各種風險挑戰，保持中國的長期穩定和發展，不僅讓中國人民過上愈來愈好的生活，也為世界和平與發展作出更大貢獻。」

准匈牙利櫻桃牛精液產品進口

中國海關總署發布公告，根據相關法律法規和兩國成果文件清單，即日起，允許符合相關要求的匈牙利鮮食櫻桃進口；允許符合相關要求的匈牙利牛精液產品進口。