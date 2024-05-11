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菲美「肩並肩」軍演 明年模擬全面戰鬥

【明報專訊】菲律賓與美國年度大規模「肩並肩」聯合軍演昨（10日）閉幕。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）預告，明年肩並肩軍演將是全面的戰鬥模擬，在最接近現實的情境測試菲美軍隊聯合戰力。

中央社報道，今年為期3周的菲美軍演動員逾1.6萬人，地點集中在菲北及西部靠近南海處，菲美特種部隊還在距台灣不到200公里的巴丹群島（Batanes）舉行奪島演習，8日並擊沉一艘中國製造、已除役的菲國海軍補給艦，被解讀是為了可能的區域衝突做準備。

解放軍加強南海演練

解放軍亦加強南海演練，央視稱南部戰區海軍「萬噸大驅」遵義艦與海口艦、昆明艦、咸寧艦等多型主戰艦艇，近日組成訓練編隊，赴南海某域開展實戰化訓練。重點圍繞對海作戰、防空反導、反潛作戰等訓練內容展開。

而周三穿航台海進入南海的美軍哈爾西號導彈驅逐艦（DDG 97），直趨西沙群島。南部戰區昨公布，哈爾西號當天未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海；戰區組織海空兵力，跟蹤監視並警告驅離。發言人田軍里斥美方大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」。

美軍第七艦隊發布新聞稿稱，哈爾西號是根據國際法，在西沙群島附近的南海主張航行權利和自由。行動結束後，退出了「過度聲索區」並繼續在南海行動。

相關字詞﹕自由航行 美國軍艦 南部戰區

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